Les Houthis lancent des camps d'été d'"endoctrinement" pour les enfants

Le chef de la milice houthie a appelé les familles des régions sous son contrôle au Yémen à encourager leurs enfants à participer à des camps d'été, une initiative qui a ravivé les accusations d'enrôlement d'enfants soldats portées à l'encontre de la milice, a rapporté Arab News.

Abdul Malik Al-Houthi a annoncé samedi l'ouverture des camps d'été annuels, affirmant qu'ils occuperaient le temps libre des enfants du pays pendant l'été et enseigneraient des idées enracinées dans "l'identité religieuse" du Yémen, ce qui les protégerait des idées étrangères et les motiverait également à affronter leurs ennemis. Comme pour les camps d'été des années précédentes, les Houthis ont été accusés par des représentants du gouvernement yéménite, des journalistes, des militants et des organisations de défense des droits de l'homme d'exploiter les écoles, les mosquées et d'autres installations utilisées pour ces camps afin d'endoctriner, de recruter et d'entraîner des enfants à des fins militaires contre le gouvernement. Des vidéos des camps d'été des Houthis de ces dernières années ont montré des jeunes apprenant à manier des armes, tandis que certains enfants étaient emmenés visiter les tombes de guerriers houthis décédés. D'autres enfants ont été observés en train de crier des slogans houthis, de faire allégeance au chef de la milice, de jurer de combattre les adversaires de la milice tels qu'Israël et l'Amérique, et de participer à des parades militaires fictives. Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité des Nations unies, publié à la fin de l'année dernière, le groupe d'experts des Nations unies a accusé les Houthis de commettre la majorité des violations des droits de l'homme au Yémen, y compris le recrutement d'enfants soldats.