Les Houthis menacent l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis : "Il n'y a ni sécurité ni immunité pour ceux qui servent Netanyahou"

Un membre du bureau politique des Houthis, Hazam al-Assad, a publié jeudi matin un message menaçant à l'encontre de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. "Nos missiles visent l'ennemi sioniste, mais nos yeux n'ignorent pas les conspirations d'Abou Dhabi et de Riyad. Toute action de votre part au Yémen sera sanctionnée par des frappes destructrices. Il n'y a ni sécurité ni immunité pour ceux qui servent Netanyahou", a-t-il écrit sur X.

L'Iran intensifie l'armement de ses alliés

Selon une information du Wall Street Journal, malgré les coups portés au programme nucléaire iranien lors de l'opération "Réveil du Lion" le mois dernier, Téhéran redouble d'efforts pour armer ses milices alliées au Moyen-Orient. Les récentes saisies d'armements de grande valeur témoignent de cette nouvelle stratégie.

L'armée régulière yéménite a annoncé avoir intercepté un nombre record de missiles iraniens destinés aux Houthis. Cette cargaison comprenait une importante quantité de missiles, de pièces de drones et d'équipements militaires, saisie par la "Résistance nationale", coalition militaire alignée sur le gouvernement officiel yéménite.

Une saisie d'ampleur inédite

Le Commandement central américain a confirmé qu'il s'agissait de la plus importante saisie d'armes conventionnelles iraniennes avancées par la "Résistance nationale" : 750 tonnes de missiles de croisière, missiles anti-aériens et antinavires, ogives, composants de guidage et moteurs de drones.

Ces armements étaient dissimulés à bord d'un navire appelé "Daou", sous une cargaison déclarée de climatiseurs. Le chargement comprenait également des missiles anti-navires Qader développés par l'Iran et des composants du système de défense aérienne Saker, utilisé par les Houthis pour abattre les drones américains MQ-9 Reaper.

Les saisies précédentes concernaient généralement des armes légères ou des pièces détachées, et non des missiles entièrement assemblés, soulignant l'escalade dans les transferts d'armements.

Reconstruction du réseau iranien

Un expert de l'Institut Washington pour la politique du Proche-Orient, spécialiste des milices alliées à l'Iran, explique que Téhéran reconstruit sa présence en envoyant des missiles au Hezbollah et des armes d'Irak vers la Syrie.

Cette intensification des livraisons d'armes intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, où les Houthis continuent de menacer la navigation internationale en mer Rouge tout en élargissant leur rhétorique hostile aux pays du Golfe.