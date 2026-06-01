Les Houthis menacent : "Nous ne permettrons pas l’isolement du Hezbollah"

Des sources proches des Houthis au Yémen ont affirmé que la coordination se poursuivait avec le Hezbollah au Liban ainsi qu’avec les autres organisations de l’axe iranien, selon des déclarations rapportées par le quotidien libanais Al-Akhbar.

Dans ce contexte, ces sources ont averti que « toute escalade israélienne recevra une réponse unifiée de l’axe de la résistance » et que « Sanaa ne permettra pas d’isoler le Hezbollah ».

Les responsables proches du mouvement rebelle ont également affirmé qu’il existait « une large volonté populaire de combattre aux côtés des héros de la résistance libanaise sur le théâtre des opérations ».

Selon le quotidien, les Houthis suivent de près l’évolution de la situation au Liban et dans les territoires palestiniens et se prépareraient à une éventuelle extension du conflit, tout en attendant un signal ou une demande explicite du Hezbollah avant toute implication directe.

Un responsable militaire houthi a déclaré que « Sanaa ne détourne pas son attention de l’ennemi israélien et suit attentivement l’évolution des affrontements qui s’étendent du sud du Liban jusqu’au cœur des territoires palestiniens ».

Selon cette même source, les dirigeants houthis auraient déjà examiné la possibilité d’entrer dans la confrontation si les combats entre Israël et le Hezbollah venaient à s’intensifier davantage.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent particulièrement élevées sur le front israélo-libanais. L’armée israélienne poursuit ses opérations contre le Hezbollah dans le sud du Liban, tandis que plusieurs acteurs de l’axe pro-iranien multiplient les avertissements contre une éventuelle extension de l’offensive israélienne.

Les Houthis, qui ont déjà revendiqué de nombreuses attaques contre Israël depuis le début de la guerre régionale, apparaissent ainsi déterminés à maintenir leur soutien au Hezbollah dans l’hypothèse d’une aggravation du conflit.