Les Houthis prêts à attaquer des navires américains en cas de frappe contre l’Iran

Les terroristes houthis au Yémen se prépareraient à relancer des attaques contre des navires américains en mer Rouge et en mer d’Arabie si les États-Unis menaient une action militaire directe contre l’Iran, selon des informations transmises récemment à Washington. Ces renseignements proviendraient d’un responsable appartenant à l’un des camps yéménites opposés aux houthis, a rapporté mercredi la radio publique israélienne Kan Reshet Bet.

D’après cette source, les États-Unis auraient été informés de mouvements opérationnels significatifs menés par les terroristes houthis, incluant le déplacement de moyens militaires tels que des stocks de missiles et de drones, en vue de frappes potentielles contre des cibles américaines. Les mêmes sources évoquent également des discussions intenses au sein du commandement militaire houthi, interprétées comme des préparatifs en vue d’une reprise des attaques contre les grandes routes du commerce maritime international.

Les terroristes houthis s’étaient abstenus de viser des navires américains depuis le mois de mai dernier, à la suite d’un accord conclu avec l’administration du président Donald Trump, sous médiation d’Oman. Cet arrangement avait mis fin à environ deux mois de frappes américaines contre des positions houthies au Yémen, dans le cadre de la protection de la navigation internationale.

Toutefois, selon les évaluations actuelles, une frappe américaine sur le territoire iranien constituerait un facteur déclencheur majeur, rendant hautement probable une reprise des attaques dans les zones maritimes stratégiques. Des signes concrets de cette préparation seraient déjà visibles sur le terrain, les terroristes houthis laissant filtrer des informations dans des médias affiliés à l’axe pro-iranien afin de signaler leurs intentions.

Ce scénario renforce les inquiétudes quant à une nouvelle escalade régionale, alors que la sécurité des voies maritimes demeure un enjeu central pour Washington et ses alliés, dans un contexte de tensions accrues autour de l’Iran et de ses relais armés au Moyen-Orient.