Les Houthis revendiquent l'attaque d'un pétrolier "israélien" en mer Rouge

Articles recommandés -

Les tensions maritimes s'intensifient en mer Rouge. Le porte-parole des Houthi Yahya Sarie a affirmé lundi que les forces rebelles ont attaqué durant la nuit le navire SCARLET RAY, qu'il qualifie d'"israélien", au nord de la mer Rouge.

Missile balistique près de Yanbu

Selon les terroristes yéménites, ce pétrolier battant pavillon libérien a été visé par un missile balistique près du port saoudien de Yanbu. La compagnie britannique de sécurité maritime Ambrey a confirmé que "le pétrolier a signalé une explosion à proximité", estimant par la suite que le navire avait probablement été ciblé en raison de sa propriété israélienne présumée.

Le ministère britannique du Commerce maritime a précisé qu'aucune victime n'était à déplorer, l'équipage ayant rapporté "une forte explosion causée par un missile non identifié".

Escalade des attaques

Cette attaque s'inscrit dans la série d'agressions houthies contre la navigation commerciale en mer Rouge. Les derniers incidents remontent à juillet, quand deux navires marchands ont subi des attaques répétées pendant plus de 48 heures. Utilisant missiles antichars, roquettes et drones, les Houthis avaient finalement coulé les deux navires, tuant au moins trois membres d'équipage et en capturant d'autres, sans intervention des forces navales américaines ou alliées présentes dans la région.