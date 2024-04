Les Houthis yéménites ciblent un navire lié à Israël dans l'océan Indien

Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé avoir ciblé lundi le porte-conteneurs MSC Orion dans une attaque de drone menée dans l'océan Indien, dans le cadre de leur campagne contre le transport maritime international en solidarité avec Gaza.

Selon les données de LSEG, le MSC Orion, battant pavillon portugais, naviguait entre les ports de Sines au Portugal et Salalah à Oman. Son propriétaire enregistré est Zodiac Maritime, en partie détenue par l'homme d'affaires israélien Eyal Ofer. La compagnie n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(AP Photo/Osamah Abdulrahman, File)

Les Houthis, alignés sur l'Iran, affirment que leurs attaques contre la navigation en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden visent à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à sa guerre contre le Hamas à Gaza. Depuis novembre, les Houthis ont lancé de nombreuses frappes de drones et de missiles, forçant les transporteurs à dérouter leurs cargaisons via des trajets plus longs et coûteux contournant l'Afrique australe. Cette situation alimente les craintes d'une propagation de la guerre israélo-palestinienne qui déstabiliserait le Moyen-Orient.

En mars, le chef du groupe a déclaré que les Houthis étendaient leur zone d'attaque pour empêcher les navires liés à Israël de traverser l'océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance. Son porte-parole a ajouté mardi dans une allocution télévisée que le groupe affilié à l'Iran avait aussi visé le navire commercial Cyclades et deux destroyers américains en mer Rouge. "Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles Houthis en représailles à leurs attaques contre des navires", a-t-il souligné.

Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, un porte-conteneurs battant pavillon maltais a signalé lundi avoir été la cible de trois missiles alors qu'il se rendait de Djibouti à Jeddah en Arabie saoudite, trajet emprunté par le Cyclades au moment de l'attaque des Houthis.