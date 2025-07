Les inspecteurs de l’AIEA quittent l’Iran après la rupture de coopération

Articles recommandés -

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé vendredi le départ de ses inspecteurs d’Iran, regagnant Vienne après que Téhéran a suspendu sa coopération avec l’organisme onusien. Cette décision, annoncée sur X, fait suite aux frappes israéliennes et américaines contre des sites nucléaires iraniens, que Téhéran a dénoncées, accusant l’AIEA de "partialité". Le directeur général, Rafael Grossi, a souligné l’urgence de reprendre les inspections, essentielles pour surveiller le programme nucléaire iranien.

Le 13 juin, Israël, soupçonnant l’Iran de viser l’arme atomique, a bombardé des centaines de sites nucléaires et militaires. L’Iran, qui rejette ces accusations et défend son droit à l’enrichissement civil, a riposté par des missiles et drones. Membre du Traité de non-prolifération (TNP) depuis 1970, Téhéran revendique son attachement au texte, mais bloque l’accès à ses stocks d’uranium depuis le 10 juin. Cette suspension, qualifiée de violation par Grossi, a suscité l’indignation d’Israël, ennemi juré de l’Iran depuis 1979, ainsi que des condamnations de l’Allemagne, des États-Unis et de l’ONU, qui juge la situation « inquiétante ».

L’opacité entourant les intentions iraniennes ravive les tensions régionales. L’AIEA appelle à des négociations immédiates pour rétablir ses vérifications, cruciales pour éviter une escalade. Le départ des inspecteurs marque un tournant préoccupant dans la crise nucléaire.