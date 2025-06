Les médias syriens moins hostiles à l'égard d'Israël depuis la chute de Bachar el-Assad, selon une étude

Pour évaluer l'orientation du nouveau régime syrien à l'égard d'Israël, les chercheurs du Glazer Center du Jewish People Policy Institute (JPPI) ont procédé à une analyse approfondie de centaines de publications dans les principaux journaux d'État syriens.

Les chercheurs ont utilisé des outils avancés basés sur l'IA pour évaluer le ton et le sentiment à l'égard d'Israël dans ces publications. En outre, ils ont mesuré le volume global de la couverture liée à Israël avant et après le changement de régime, en utilisant les publications de l'agence de presse officielle syrienne, SANA, qui continue d'opérer sous le nouveau gouvernement.

La comparaison a porté sur les périodes allant de janvier à mai de cette année (sous Sharaa) et sur les mêmes mois de l'année dernière (sous Assad). Principale conclusion : Sous Sharaa, la couverture médiatique relative à Israël a chuté de manière significative.

Alors que sous Assad, Israël était mentionné dans 43 % des rapports de SANA, ce chiffre est tombé à seulement 7 % sous Sharaa.

Les chercheurs ont également analysé le ton de la couverture en comparant les articles entre les deux périodes. En utilisant la classification par IA, ils ont examiné les articles d'Al-Thawra, l'un des principaux quotidiens du pays. Au cours de la dernière année au pouvoir d'Assad, près de 25 % des articles d'opinion (147 sur 595) traitaient d'Israël, plus de 95 % d'entre eux étant considérés comme "très négatifs", 4 % comme "négatifs" et seulement 0,7 % comme "plutôt négatifs".

En revanche, sous Sharaa, seuls 5 % des articles d'opinion traitaient d'Israël. À titre de comparaison, une récente analyse des médias égyptiens par le JPPI a révélé que 30 % des articles d'opinion portaient sur Israël, soit six fois plus qu'en Syrie actuellement.

Au-delà du changement de volume, il semble qu'il y ait eu un modeste changement de ton. Dans Al-Thawra, 65 % des articles étaient classés comme "très négatifs", 12 % comme "négatifs" et 6 % comme "plutôt négatifs", tandis que 18 % étaient qualifiés de "neutres", une catégorie inexistante sous Assad.

Malgré la baisse significative du volume de la couverture, le ton reste profondément hostile. Dans les articles "très négatifs", Israël est dépeint comme une entité coloniale et agressive visant à prendre le contrôle de la Syrie, à semer le chaos et cherchant à s'étendre aux dépens des nations de la région.

"Le nouveau gouvernement syrien se rapproche de l'Occident, comme en témoignent la récente rencontre d'Al-Sharaa avec le président Trump et la décision des États-Unis de lever les sanctions contre la Syrie. Al-Sharaa a laissé entendre qu'il était ouvert aux relations avec Israël, et les mesures qu'il a prises pour atténuer l'hostilité des médias à l'égard d'Israël renforcent ce message par une politique concrète. La forte diminution de l'attention portée par les médias à Israël - et même, dans une certaine mesure, de l'hostilité - marque une rupture notable avec l'approche de l'ancien président Assad", a noté Yaakov Katz, directeur du Centre d'information Glazer du JPPI.