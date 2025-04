Les milices pro-iraniennes en Irak prêtes à déposer les armes pour éviter une escalade avec les Etats-Unis

Plusieurs milices pro-iraniennes en Irak sont prêtes à déposer les armes pour la première fois afin d'éviter la menace croissante d'un conflit avec l'administration américaine de Trump, a rapporté lundi l'agence de presse britannique Reuters. Cette démarche intervient après que les États-Unis ont menacé le gouvernement de Bagdad de frappes aériennes si les milices n'acceptaient pas de se se désarmer.

Dix commandants et hauts responsables irakiens ont déclaré que leur principal allié et patron, la force militaire iranienne des Gardiens de la révolution, leur a donné sa bénédiction pour prendre toutes les décisions qu'ils jugent nécessaires afin d'éviter d'être entraînés dans un conflit potentiellement destructeur avec les États-Unis et Israël.

Pool via AP

Cette initiative, visant à apaiser les tensions, intervient suite à des avertissements répétés émis en privé par des responsables américains au gouvernement irakien depuis l'entrée en fonction de Trump en janvier, selon les sources qui incluent six commandants locaux de quatre grandes milices.

Izzat al-Shahbandar, un important politicien musulman chiite, a déclaré à Reuters que les discussions entre le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani, et plusieurs chefs de milices étaient "très avancées", et que les groupes tendaient à répondre aux appels américains au désarmement. "Les factions n'agissent pas avec obstination ou n'insistent pas pour continuer sous leur forme actuelle", a-t-il dit, ajoutant que les groupes étaient "pleinement conscients" qu'ils pourraient être ciblés par des attaques américaines.

Les six commandants de milices interrogés à Bagdad et dans la province du sud, qui ont demandé l'anonymat pour discuter de la situation sensible, appartiennent aux groupes Kataeb Hezbollah, Nujaba, Kataeb Sayyid al-Shuhada et Ansarullah al-Awfiya. "Trump est prêt à porter la guerre contre nous à des niveaux pires, nous le savons, et nous voulons éviter un scénario très grave", a déclaré un commandant de Kataeb Hezbollah, la milice chiite la plus puissante, qui s'exprimait derrière un masque noir et des lunettes de soleil.