Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza s’intensifient à Doha et au Caire

Les pourparlers entre le Hamas et Israël pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont pris un nouvel élan, selon des sources proches du mouvement terroriste palestinien interrogées par le journal saoudien Asharq Al-Awsat. Ces discussions, menées simultanément au Caire et à Doha, pourraient être les plus sérieuses à ce jour, portées par une volonté croissante des États-Unis de parvenir à un accord.

Un momentum à saisir

Les négociations actuelles se concentrent sur l’élaboration d’une proposition commune, certains détails devant être finalisés lors de pourparlers indirects prévus au Caire ou à Doha. Selon les sources du Hamas, il est encore prématuré de parler d’une percée imminente qui pourrait aboutir à un accord dès la semaine prochaine. Un éventuel cessez-le-feu temporaire pourrait nécessiter deux à trois semaines supplémentaires pour se concrétiser. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, a souligné l’urgence de la situation dans une déclaration à l’AFP : « Si nous ne saisissons pas cette opportunité et le momentum actuel, ce sera une nouvelle occasion manquée, comme tant d’autres par le passé. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. » Cette déclaration intervient alors que les médiateurs tentent de capitaliser sur la récente trêve entre l’Iran et Israël pour relancer les efforts de paix à Gaza.

Vers un accord intérimaire ?

Les sources du Hamas indiquent qu’un accord intérimaire pourrait être en vue, prévoyant un cessez-le-feu pour une durée déterminée. Cet accord s’inspirerait d’une proposition antérieure attribuée à l’émissaire américain Steve Witkoff, qui prévoyait une trêve de 60 jours, mais avec des ajustements significatifs. Parmi les points en discussion figurent des garanties pour un cessez-le-feu durable tout au long de la période convenue, ainsi que la mise en œuvre complète d’un protocole humanitaire déjà négocié. « Sur ces deux points, des progrès ont été réalisés dans les discussions avec les principaux médiateurs, l’Égypte et le Qatar, ainsi qu’avec les États-Unis via d’autres intermédiaires, y compris des hommes d’affaires », précisent les sources. Cependant, un obstacle majeur persiste : la réponse israélienne aux propositions. Selon le Hamas, le gouvernement de Benjamin Netanyahou fait preuve d’un manque d’engagement réel pour avancer vers un accord véritable. Les sources confirment que la proposition globale présentée par le mouvement reste au cœur des discussions actuelles à Doha et au Caire.

Discussions internes et régionales

Parallèlement, des réunions internes entre factions palestiniennes, ainsi qu’entre ces factions et des responsables égyptiens, se sont tenues au Caire. Ces échanges portent sur les moyens d’assurer la réussite d’un accord répondant aux exigences palestiniennes : la fin de la guerre, la levée du blocus, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza et la reconstruction du territoire. Concernant les déclarations de Donald Trump sur la possibilité d’un accord dans la semaine à venir, les sources du Hamas restent prudentes : « S’il existe une réelle intention américaine de contraindre Israël à un accord garantissant la fin de la guerre et le retrait de Gaza, l’opportunité est là. Mais si l’administration Trump adopte le narratif israélien et continue d’esquiver, cela signifie que nous ne sommes pas proches d’un accord. »

Crainte d’un accord imposé

Certaines sources au sein du Hamas mettent en garde contre des tentatives d’imposer un nouvel accord sans coordination préalable avec le mouvement. Elles estiment qu’une telle démarche pourrait avoir des « conséquences graves ». Interrogées par Asharq Al-Awsat sur cette notion d’accord imposé, les sources expliquent : « Les États-Unis envisagent une transaction qui forcerait le Hamas et Israël à accepter un accord global, non limité à Gaza, mais englobant l’ensemble de la région après la guerre avec l’Iran. » Elles insistent toutefois sur le fait qu’un tel accord ne pourrait aboutir sans un consensus réel avec la direction du Hamas, seule habilitée à décider de la libération des otages israéliens.

Obstacles persistants

Les sources du Hamas soulignent que le principal obstacle reste la position d’Israël, accusée de pouvoir « faire échouer à tout moment » les progrès réalisés, comme elle l’aurait fait à plusieurs reprises par le passé en violant des engagements sur des points essentiels. Pour le mouvement, la solution la plus réaliste à ce stade serait un accord partiel, bien que certains médiateurs évoquent une volonté américaine de promouvoir un accord plus large. Ces derniers rappellent que toute initiative de ce type nécessitera l’accord de la direction du Hamas.