Les négociations USA-Iran face à des dilemmes complexes, selon le professeur David Menashri

Dans un entretien accordé à la chaîne i24NEWS, le professeur David Menashri, coordonnateur du centre Alliance pour les études iraniennes et chercheur au centre Moshe Dayan de l'université de Tel Aviv, a livré son analyse sur les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran concernant le dossier nucléaire.

Alors que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il prendrait "très rapidement une décision concernant l'Iran", le spécialiste estime que la stratégie américaine donne actuellement "la priorité au dialogue avant de décider de la direction à prendre". Selon lui, deux options se présentent : soit le dialogue aboutit à des ententes, soit, en cas d'impasse, les États-Unis pourraient envisager des frappes. "La priorité pour Trump, c'est le dialogue. Il préfère le dialogue, mais il reste ce bâton qui est abaissé pour l'instant, mais qui reste présent", explique-t-il.

Du côté iranien, la situation apparaît plus complexe. "L'Iran fait face à un dilemme", analyse le professeur Menashri. "Faut-il parler avec les Américains ? Or, l'Iran ne croit pas, ne fait pas confiance aux Américains. Il pense que le but des Américains, c'est de tromper les Iraniens." Au-delà des considérations idéologiques, ce qui prime désormais à Téhéran serait avant tout "l'intérêt qu'a le régime à survivre".

Le chercheur souligne également que "la guerre dans la bande de Gaza a entraîné une modification de l'architecture régionale". Le Hamas et le Hezbollah, affaiblis, ne représentent plus des forces aussi significatives qu'auparavant dans l'équation face à Israël. Par ailleurs, la confrontation directe entre Israël et l'Iran survenue il y a un an a démontré la vulnérabilité iranienne et "ouvert des options pour Israël".

Sur le plan intérieur, Menashri évoque un nouveau président "beaucoup moins patient" que le guide suprême Khamenei, ainsi que la détresse économique croissante du pays. "Il y a de nombreux Iraniens qui ne sont pas prêts à en payer le prix", affirme-t-il, rappelant les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères Javad Zarif qui, dès octobre 2023, aurait averti Khamenei qu'il "ne faut pas entrer en confrontation avec Israël parce que le peuple iranien ne l'acceptera pas".