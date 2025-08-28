Les pays du E3 prêts à réactiver les sanctions contre l'Iran

Articles recommandés -

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne s'apprêtent à déclencher le mécanisme de "snapback" des sanctions onusiennes contre l'Iran, a rapporté l'agence Reuters ce jeudi. Cette procédure pourrait débuter dès aujourd'hui, en réaction aux violations présumées par Téhéran de l'accord nucléaire de 2015 conclu avec les puissances mondiales.

Cependant, les pays du "E3" espèrent encore que l'Iran fournira des engagements concrets concernant son programme nucléaire dans les 30 prochains jours, ce qui pourrait les dissuader d'une action immédiate. Trois diplomates européens et un diplomate occidental ont confié à Reuters que les discussions de mardi n'ont pas abouti à des garanties suffisamment tangibles de la part de Téhéran, bien qu'ils estiment qu'il reste une marge de manœuvre diplomatique dans les semaines à venir.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne, ainsi que la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, se sont entretenus avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a déclaré une source proche du dossier à i24NEWS.

L'Europe tente depuis longtemps d'amener l'Iran à la table des négociations, notamment depuis la "Guerre des 12 jours", tant sur mandat américain qu'en tant qu'Union européenne et Nations unies. Cette démarche s'appuie sur la résolution 2231 de l'ONU, qui prévoit des mesures contre l'Iran en cas de non-coopération avec l'accord nucléaire.