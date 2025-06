Les pays du Golfe se préparent à d'éventuelles attaques chimiques et nucléaires

Articles recommandés -

Les États du Golfe intensifient leurs préparatifs face aux risques d'extension du conflit israélo-iranien, notamment concernant l'usage potentiel d'armes chimiques et nucléaires dans la région. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem al-Budaiwi, a détaillé jeudi les mesures prises. "Le niveau de coordination entre les États se trouve à des stades avancés pour se préparer aux situations d'urgence, y compris des scénarios d'utilisation d'armes non conventionnelles - chimiques, biologiques, radioactives ou nucléaires", a-t-il déclaré au quotidien saoudien Al-Sharq al-Awsat. Cette préparation s'appuie sur des "systèmes de surveillance environnementale et de radiation avancés opérés en coopération étroite entre les États, via un centre d'urgence régional dédié". Les six pays membres - Koweït, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar et Bahreïn - mènent également des exercices conjoints.

Le CCG a partiellement activé son centre d'urgence "comme mesure préventive" face à la dégradation sécuritaire. Al-Budaiwi a précisé qu'aucune anomalie radiologique n'avait été détectée jusqu'à présent. Parallèlement, l'organisation exerce une pression diplomatique sur Washington et l'ONU pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. "L'escalade entre Israël et l'Iran menace de déstabiliser toute la stabilité régionale et de dégénérer en un conflit étendu qu'aucune des parties ne souhaite", a averti le responsable. Le conseiller diplomatique émirati Anwar Gargash a appelé sur X à "arrêter la guerre immédiatement et traiter les questions cruciales par la négociation", qualifiant la situation de "moment décisif aux implications profondes".