"Les plans d'après-guerre pour Gaza qui excluent le groupe terroriste seront rejetés" (Ismaël Haniyeh)

Ismail Haniyeh, chef du Hamas basé au Qatar, déclare dans un communiqué que tout plan d'après-guerre pour Gaza excluant le Hamas sera rejeté par le groupe terroriste.

Dans la même déclaration, Haniyeh accuse Israël d'être à l'origine de l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement les négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'un accord de libération des otages. Au début du mois, le Hamas a affirmé avoir accepté un accord de trêve avec Israël, bien qu'il soit apparu par la suite que la proposition qu'il disait provenir des médiateurs égyptiens et qataris comprenait plusieurs éléments fondamentalement différents de ce qu'Israël avait accepté. Jérusalem a rapidement rejeté la proposition au motif qu'elle ne répondait pas à ses "exigences vitales", mais a accepté d'envoyer une délégation aux pourparlers indirects du Caire.

Quelques jours plus tard, cependant, le Hamas a affirmé que les pourparlers avaient pris fin après qu'Israël a "rejeté la proposition soumise par les médiateurs et soulevé des objections à son sujet". Le groupe terroriste a affirmé qu'il avait décidé de s'en tenir aux termes de la proposition qu'il avait acceptée, rejetant la possibilité de faire des concessions. Haniyeh réitère l'exigence du groupe selon laquelle un accord de cessez-le-feu devrait mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Israël a déclaré qu'il n'accepterait pas cet accord tant qu'il n'aurait pas atteint ses objectifs, qui comprennent la destruction des capacités militaires et de gouvernance du Hamas.