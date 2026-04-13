Les pourparlers avec Israël hors des discussions Etats-Unis-Iran, affirme le chef de la diplomatie libanaise

Le Liban entend dissocier clairement son dossier des discussions en cours entre les États-Unis et l’Iran. C’est le message qu’a fait passer le ministre libanais des Affaires étrangères Youssef Rajji lors d’un échange avec son homologue allemand Johann Wadephul, alors que des négociations directes avec Israël se profilent.

Selon Youssef Rajji, ces pourparlers visent à obtenir un cessez-le-feu avec Israël et illustrent la volonté de Beyrouth de mener une démarche indépendante. Le chef de la diplomatie libanaise insiste sur le fait que ce processus renforce, dans les faits, la séparation entre la question libanaise et les discussions plus larges impliquant Téhéran et Washington.

Cette prise de position intervient après des négociations tenues au Pakistan, au cours desquelles l’Iran aurait exigé l’arrêt des frappes israéliennes contre l’organisation terroriste Hezbollah comme condition à un accord avec les États-Unis. Une demande qui illustre, selon Beyrouth, la tentative de lier les différents fronts du conflit.

Dans ce contexte, Youssef Rajji a tenu à rappeler que l’État libanais est le seul habilité à négocier en son nom, adressant un message implicite à l’Iran et au Hezbollah. Une manière de réaffirmer la souveraineté nationale et de replacer la diplomatie officielle au cœur des décisions stratégiques du pays.