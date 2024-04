Les ambassadeurs d'Iran convoqués dans les capitales occidentales pour de sévères réprimandes

En réaction à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël depuis son sol, une série de pays ont convoqué leurs ambassadeurs iraniens pour leur adresser de sévères réprimandes. C'est le cas de la France et du Royaume-Uni, qui ont activement contribué à repousser l'attaque iranienne aux côtés de l'Etat hébreu. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a ainsi délivré ce lundi "un message de fermeté" au représentant de la République islamique, appelant également "à la désescalade au Proche-Orient".

"Il lui a été rappelé, avec la plus grande fermeté, la condamnation par la France de l’attaque déclenchée par la République islamique d’Iran contre Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. La République islamique, en ayant lancé cette attaque irresponsable, fait courir le risque d’un embrasement auquel personne n’aurait intérêt. Ces actions graves et sans précédent, qui menacent la sécurité d’Israël, celle de nos partenaires, et la stabilité régionale, doivent cesser immédiatement", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué.

L'Allemagne a pareillement réprimandé l'ambassadeur iranien, qui a été chargé de transmettre un message à Téhéran concernant la détérioration des liens bilatéraux après l'attaque menée contre Israël.

Idem du côté du ministère tchèque des Affaires étrangères, qui a affirmé au représentant iranien que la conduite de Téhéran n'était acceptable ni pour la République tchèque, ni pour l'Union européenne, et "qu'une ligne rouge avait été franchie". "L'Iran met en danger la sécurité régionale et nuit à la stabilité mondiale", a déclaré le chef de la diplomatie tchèque à l'issue de sa réprimande.

La Jordanie a, elle aussi, demandé des comptes à l'ambassadeur d'Iran en poste à Amman, alors que son armée a intercepté des missiles et drones au-dessus du territoire hachémite.

A noter qu'au lendemain de son offensive contre Israël, Téhéran avait annoncé la convocation des ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne, reprochant à ces pays d'avoir aussitôt condamné ses actes.