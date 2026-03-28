LIVE BLOG | Les rebelles houthis du Yémen revendiquent un tir de missile contre Israël
Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé un missile balistique depuis le Yémen en direction du sud d’Israël, déclenchant des sirènes d’alerte et une tentative d’interception par l’armée.
L’Iran rapporte une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bouchehr, selon l’AIEA
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Les États-Unis espèrent que des réunions avec l’Iran auront lieu dans la semaine
Les États-Unis espèrent la tenue de réunions avec l’Iran dans les prochains jours afin de mettre fin au conflit au Moyen-Orient, a indiqué l’émissaire américain Steve Witkoff. Interrogé lors d’un forum économique à Miami, il a déclaré que Washington «espère vraiment» l’ouverture de discussions dès cette semaine. Cette perspective s’inscrit dans un contexte de tensions régionales élevées, alors que les opérations militaires se poursuivent. Aucune précision n’a été donnée sur le format ou le lieu de ces éventuelles rencontres.
Les Houthis revendiquent une attaque contre Israël et menacent de poursuivre leurs frappes
Les rebelles houthis du Yémen ont confirmé avoir lancé un missile en direction d’Israël, affirmant que cette attaque s’inscrit en réponse aux frappes visant des infrastructures en Iran, au Liban, en Irak et dans les territoires palestiniens. Le groupe soutenu par Téhéran a également averti que ses opérations se poursuivraient «jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints», dans un contexte de montée des tensions régionales et d’élargissement du conflit.
Oman : un travailleur étranger blessé dans une attaque de drones contre un port
Un travailleur étranger a été blessé lors d’une attaque de drones visant le port de Salalah, dans le sud d’Oman, ont indiqué les autorités. Deux appareils ont frappé les installations, causant des dégâts limités, notamment sur une grue, selon un communiqué relayé par l’agence officielle.
Tsahal : une munition à fragmentation iranienne endommage une pièce sécurisée, sans faire de victimes
Une munition à fragmentation tirée par un missile balistique iranien a endommagé la paroi d’une pièce sécurisée à Petah Tikva, dans le centre d’Israël, sans faire de blessés, selon une enquête de Tsahal. L’impact, survenu plus tôt cette semaine, a touché le mur extérieur de l’abri, à proximité d’une fenêtre, sans toutefois pénétrer à l’intérieur. La sous-munition, contenant plusieurs kilogrammes d’explosifs, aurait partiellement fragilisé la paroi sous l’effet de l’onde de choc et de l’angle d’impact. Les occupants présents dans la pièce blindée sont sortis indemnes.
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Il s’agirait du premier cas documenté d’un impact direct d’une munition à fragmentation sur une pièce sécurisée. «La paroi a résisté et a sauvé la vie des occupants», a souligné le lieutenant-colonel Moshe Shlomo, du Commandement du front intérieur. Tsahal rappelle que ces abris renforcés demeurent les espaces les plus sûrs en cas d’attaque balistique, en particulier dans les constructions récentes, et qu’ils ont permis de sauver de nombreuses vies lors des frappes iraniennes récentes.
Deux drones du Hezbollah interceptés au-dessus du nord d’Israël
Au moins deux drones lancés par le Hezbollah depuis le Liban ont été interceptés par la défense aérienne israélienne, selon Tsahal. Les appareils ont déclenché des sirènes d’alerte dans le nord du pays. La région de la baie de Haïfa a notamment été concernée.
Deux soldats grièvement blessés lors d’attaques de terroristes du Hezbollah au Liban
Deux soldats israéliens ont été grièvement blessés et sept autres ont subi des blessures de gravité moyenne lors de deux incidents distincts survenus hier et dans la nuit dans le sud du Liban, a indiqué l’armée israélienne. Selon Tsahal, un premier incident s’est produit lors d’une attaque menée par des terroristes du Hezbollah, au cours de laquelle deux officiers ont été touchés par un missile antichar. L’un a été grièvement blessé, tandis que le second a été atteint de manière modérée. Dans un second incident survenu durant la nuit, un officier a été grièvement blessé et six soldats ont été atteints à la suite de tirs de roquettes dans le sud du Liban. L’armée précise que les blessés ont été évacués vers des hôpitaux et que leurs familles ont été informées.
Bangkok obtient un accord avec Téhéran pour sécuriser ses pétroliers
La Thaïlande a conclu un accord avec l’Iran afin de garantir le passage sécurisé de ses pétroliers dans le détroit d’Ormuz, a annoncé le Premier ministre Anutin Charnvirakul. Lors d’une conférence de presse, il a précisé que cet arrangement devait apaiser les inquiétudes liées à l’approvisionnement énergétique du pays, dans un contexte de tensions régionales accrues.
Émirats arabes unis : cinq blessés après des attaques iraniennes
Des incendies se sont déclarés samedi dans une zone industrielle des Émirats arabes unis, faisant cinq blessés après des tirs de missiles et de drones attribués à l’Iran. Selon les autorités, les systèmes de défense aérienne et les chasseurs ont été engagés pour intercepter les projectiles. À Abou Dhabi, deux foyers ont été signalés dans la zone industrielle de Khalifa, provoqués par des débris issus de l’interception d’un missile balistique. Les autorités précisent que les cinq blessés, de nationalité indienne, présentent des blessures allant de légères à modérées.
Première attaque des Houthis contre Israël depuis le cessez-le-feu
Des sirènes d’alerte ont retenti ce samedi matin à Beersheba et dans plusieurs localités du sud d’Israël après le lancement d’un missile balistique depuis le Yémen, attribué aux Houthis soutenus par l’Iran. L’armée indique avoir détecté le tir et engagé des opérations d’interception. Il s’agit de la première attaque revendiquée par ce groupe depuis le début du conflit en cours. Les Houthis — dont le slogan appelle à « mort à l’Amérique, mort à Israël et malédiction sur les Juifs » — avaient commencé à viser Israël et le trafic maritime dès novembre 2023, au lendemain du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Ils avaient depuis lancé des dizaines de missiles et de drones, entraînant des frappes de riposte israéliennes. Un cessez-le-feu conclu avec le Hamas en octobre 2025 avait toutefois interrompu ces attaques, jusqu’à ce matin.