Tsahal : une munition à fragmentation iranienne endommage une pièce sécurisée, sans faire de victimes

Une munition à fragmentation tirée par un missile balistique iranien a endommagé la paroi d’une pièce sécurisée à Petah Tikva, dans le centre d’Israël, sans faire de blessés, selon une enquête de Tsahal. L’impact, survenu plus tôt cette semaine, a touché le mur extérieur de l’abri, à proximité d’une fenêtre, sans toutefois pénétrer à l’intérieur. La sous-munition, contenant plusieurs kilogrammes d’explosifs, aurait partiellement fragilisé la paroi sous l’effet de l’onde de choc et de l’angle d’impact. Les occupants présents dans la pièce blindée sont sortis indemnes.

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Il s’agirait du premier cas documenté d’un impact direct d’une munition à fragmentation sur une pièce sécurisée. «La paroi a résisté et a sauvé la vie des occupants», a souligné le lieutenant-colonel Moshe Shlomo, du Commandement du front intérieur. Tsahal rappelle que ces abris renforcés demeurent les espaces les plus sûrs en cas d’attaque balistique, en particulier dans les constructions récentes, et qu’ils ont permis de sauver de nombreuses vies lors des frappes iraniennes récentes.