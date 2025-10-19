Les rebelles houthis font une descente dans un bâtiment de l’ONU à Sanaa

Les rebelles houthis ont mené samedi une descente dans un complexe des Nations unies à Sanaa, la capitale du Yémen, ont indiqué des sources onusiennes à l’AFP. Selon Jean Alam, porte-parole du coordinateur résident de l’ONU, des forces de sécurité houthies sont entrées dans le bâtiment “sans y être autorisées”. Quinze employés internationaux se trouvaient alors sur place. “Tout le personnel est sain et sauf et a pu contacter ses familles”, a-t-il précisé.

Ce raid intervient dans un climat de fortes tensions entre les rebelles soutenus par l’Iran et les agences onusiennes. Fin août, les Houthis avaient déjà pris d’assaut plusieurs bureaux de l’ONU à Sanaa, arrêtant au moins onze employés qu’ils accusaient d’espionnage au profit des États-Unis et d’Israël. Ces derniers mois, 53 membres du personnel onusien ont été arrêtés dans les zones contrôlées par les insurgés, selon les Nations unies.

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé “des accusations dangereuses et inacceptables” proférées jeudi par le chef du mouvement, Abdelmalek al-Houthi. Celui-ci affirmait avoir “démantelé une cellule d’espionnage liée à des organisations humanitaires telles que le PAM et l’Unicef”. Dujarric a prévenu que ces propos “mettent gravement en danger la sécurité du personnel onusien et compromettent les opérations humanitaires vitales”.

Mi-septembre, face à la dégradation de la situation sécuritaire, le siège de la coordination humanitaire de l’ONU a été transféré de Sanaa à Aden, la capitale provisoire du gouvernement reconnu. Après dix ans de guerre civile, le Yémen demeure plongé dans l’une des pires crises humanitaires au monde, selon l’ONU.