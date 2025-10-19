Les rebelles houthis font une descente dans un bâtiment de l’ONU à Sanaa
Tous les employés sont sains et saufs, mais ce nouvel incident illustre la montée des tensions entre les rebelles yéménites et les agences onusiennes
Les rebelles houthis ont mené samedi une descente dans un complexe des Nations unies à Sanaa, la capitale du Yémen, ont indiqué des sources onusiennes à l’AFP. Selon Jean Alam, porte-parole du coordinateur résident de l’ONU, des forces de sécurité houthies sont entrées dans le bâtiment “sans y être autorisées”. Quinze employés internationaux se trouvaient alors sur place. “Tout le personnel est sain et sauf et a pu contacter ses familles”, a-t-il précisé.
Ce raid intervient dans un climat de fortes tensions entre les rebelles soutenus par l’Iran et les agences onusiennes. Fin août, les Houthis avaient déjà pris d’assaut plusieurs bureaux de l’ONU à Sanaa, arrêtant au moins onze employés qu’ils accusaient d’espionnage au profit des États-Unis et d’Israël. Ces derniers mois, 53 membres du personnel onusien ont été arrêtés dans les zones contrôlées par les insurgés, selon les Nations unies.
Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé “des accusations dangereuses et inacceptables” proférées jeudi par le chef du mouvement, Abdelmalek al-Houthi. Celui-ci affirmait avoir “démantelé une cellule d’espionnage liée à des organisations humanitaires telles que le PAM et l’Unicef”. Dujarric a prévenu que ces propos “mettent gravement en danger la sécurité du personnel onusien et compromettent les opérations humanitaires vitales”.
Mi-septembre, face à la dégradation de la situation sécuritaire, le siège de la coordination humanitaire de l’ONU a été transféré de Sanaa à Aden, la capitale provisoire du gouvernement reconnu. Après dix ans de guerre civile, le Yémen demeure plongé dans l’une des pires crises humanitaires au monde, selon l’ONU.