Les réformes que Mahmoud Abbas doit mener sur la voie d'un État palestinien

Après l'adoption du plan Trump au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Autorité palestinienne accélère les réformes exigées pour rouvrir "la voie vers un État palestinien". Selon la chaîne saoudienne ASharq, Ramallah a décidé de suspendre ce mois-ci les versements aux prisonniers condamnés pour terrorisme, une mesure symbolique forte réclamée depuis des années par la communauté internationale.

Mahmoud Abbas, 89 ans, a engagé une refonte institutionnelle majeure. En avril dernier, un poste de vice-président a été créé spécifiquement pour permettre la promotion de Hussein al-Cheikh, qui devrait succéder au "Raïs". Cette nomination contourne habilement Aziz Duwaik, président du Conseil législatif palestinien et membre éminent du Hamas, qui aurait dû constitutionnellement hériter du pouvoir.

Le président palestinien a également ordonné la rédaction d'une nouvelle constitution, considérée comme indispensable pour "apporter du sang neuf" et moderniser les institutions, alors que de nombreux pays reconnaissent désormais l'État palestinien.

Les transformations touchent aussi l'appareil sécuritaire : plusieurs officiers supérieurs ont été mis à la retraite dans le cadre d'une vaste restructuration. Selon des sources à Ramallah, l'Union européenne a transmis à l'Autorité une liste d'institutions civiles et sécuritaires nécessitant une refonte profonde pour garantir transparence et éradiquer la corruption endémique.

Concernant les paiements controversés aux familles de prisonniers, seules 1 600 familles recevraient désormais des salaires directs, les autres bénéficiant d'un système de points sociaux comparable au système de sécurité sociale israélien.

Ces changements ne relèvent pas uniquement du volontarisme. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont clairement signifié qu'ils ne reprendraient pas leur aide financière sans réformes substantielles. Plus crucial encore, Washington conditionne la réouverture des bureaux de l'Autorité palestinienne à des transformations profondes.

Mais l'enjeu principal demeure Gaza. Comme l'a rappelé Donald Trump, seule une Autorité palestinienne réformée pourra prétendre jouer un rôle dans l'avenir de Gaza. Ces réformes constituent donc le sésame indispensable pour que Ramallah retrouve une légitimité à gouverner la bande de Gaza, dont elle a été chassée par le Hamas en 2007.

Le pari d'Abbas est risqué : transformer des institutions sclérosées tout en maintenant son pouvoir, sous la pression conjuguée de Washington, des capitales arabes et de son propre peuple.