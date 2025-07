Les Républicains Overseas Israël appellent les États-Unis à agir pour protéger les Druzes du sud de la Syrie

Articles recommandés -

Les dirigeants républicains en Israël, représentés par l’organisation Republicans Overseas Israel, ont exprimé leur vive inquiétude face aux menaces croissantes pesant sur la communauté druze dans le sud de la Syrie, notamment dans la région de Soueïda, où vivent des centaines de milliers de Druzes. Lors d’une réunion dimanche avec le chef spirituel druze israélien, Sheikh Mowafaq Tarif, le président de l’organisation, l’avocat Marc Zell, a dénoncé les agissements de groupes terroristes liés à Jabhat al-Nusra, qui ciblent les populations druzes.

« Les leaders druzes nous ont présenté des rapports alarmants sur des forces terroristes menaçant des civils innocents », a déclaré Zell. Il a souligné la loyauté des Druzes envers Israël et les États-Unis, affirmant que son organisation travaille à mobiliser le soutien américain pour protéger cette communauté. « Je communique avec l’administration Trump et des membres du Congrès pour garantir que les États-Unis soient informés et agissent pour empêcher des préjudices aux populations civiles », a-t-il ajouté.

La réunion, à laquelle participaient Ariel Sender, chef de cabinet de Republicans Overseas Israel, et d’autres responsables, s’est conclue par un engagement à suivre de près l’évolution de la situation. Les républicains américains en Israël promettent de maintenir un dialogue constant avec les leaders druzes et de plaider pour un soutien américain afin de protéger cette communauté alliée face aux menaces terroristes en Syrie.