« Les responsables israéliens devront un jour rendre des comptes », déclare Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fustigé Israël ce dimanche, l’accusant de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza et affirmant que les responsables israéliens « devront un jour rendre des comptes ». Cette déclaration intervient quelques heures après la décision du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide arménien.

Dans un discours, le chef de l’État turc a accusé Israël d’être responsable de la mort de nombreux civils palestiniens, affirmant que « des enfants innocents ont été délibérément tués ». « Un génocide est commis à Gaza et je suis convaincu que les responsables devront un jour répondre de leurs actes », a-t-il déclaré.

Recep Tayyip Erdogan a également assuré que la Turquie « ne peut rester silencieuse face à ces événements » et que son parti, le Parti de la justice et du développement (AKP), « continuera de se tenir aux côtés des opprimés ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Jérusalem et Ankara. Plus tôt dans la journée, le gouvernement israélien a approuvé à l’unanimité la proposition du ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, de reconnaître officiellement le génocide arménien. Cette décision marque un changement majeur dans la position d’Israël et devrait accentuer les frictions avec la Turquie, qui rejette depuis longtemps la qualification de génocide pour les massacres d’Arméniens perpétrés par l’Empire ottoman en 1915.