Les restes de l’espion israélien Eli Cohen pourraient bientôt être restitués à Israël

Plus de soixante ans après son exécution à Damas, les restes d’Eli Cohen, l’un des plus célèbres espions israéliens, pourraient être restitués prochainement à Israël. Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, des sources auraient indiqué que la Syrie envisagerait de remettre la dépouille de Cohen, pendu en 1965 après avoir été reconnu coupable d’espionnage.

Né en 1924 à Alexandrie, Eli Cohen avait infiltré les plus hautes sphères du pouvoir syrien dans les années 1960 sous une fausse identité, avant d’être découvert, jugé et exécuté publiquement. Son corps n’a jamais été rapatrié, malgré des décennies d’efforts diplomatiques et de médiations secrètes.

En mai dernier, à l’occasion du soixantième anniversaire de son exécution, le Mossad avait annoncé avoir mené une opération clandestine pour récupérer en Syrie environ 2 500 documents, photos et objets personnels appartenant à Cohen. L’agence de renseignement israélienne avait salué « une mission complexe et historique », menée en coopération avec un service de renseignement étranger. Si cette information se confirme, le retour des restes d’Eli Cohen constituerait un geste hautement symbolique pour Israël, où il est célébré comme un héros national. Sa veuve, Nadia Cohen, appelle depuis des décennies à pouvoir enfin lui offrir une sépulture en terre israélienne.