Les services de renseignement américains doutent de la destruction complète des installations nucléaires iraniennes

Selon des évaluations préliminaires des services de renseignement américains rapportées mardi par CNN, les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan n'auraient pas été complètement détruites lors des bombardements récents.

Des dégâts limités selon les analystes

D'après ces sources, les frappes contre les trois sites n'ont pas anéanti les composants essentiels du programme nucléaire iranien et n'auraient retardé celui-ci que de quelques mois seulement. Deux responsables impliqués dans l'évaluation américaine ont confirmé à CNN que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'ont pas été détruits.

Cette analyse, menée par la branche renseignement du Pentagone et basée sur une évaluation des dommages du Commandement central américain, contredit les déclarations du président Trump qui avait affirmé que les installations d'enrichissement iraniennes avaient été "complètement détruites".

Le New York Times a corroboré ces informations, précisant que les frappes américaines ont bloqué les accès aux sites nucléaires sans provoquer l'effondrement des structures souterraines. Le journal ajoute que la majeure partie de l'uranium enrichi n'a pas été touchée, ayant été évacuée des sites avant les attaques et transférée ailleurs en Iran.

Controverse au sein de l'administration

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a contredit cette évaluation, déclarant : "Tous les signaux indiquent que l'attaque a été un succès. Le programme nucléaire iranien est enterré sous les décombres."

L'envoyé spécial du président, Steve Witkoff, a également rejeté les conclusions du rapport : "C'est une affirmation complètement infondée. Nous avons largué 12 bombes bunker-buster sur l'installation de Fordo, elles ont sans aucun doute pénétré en profondeur et l'installation de Fordo a été complètement détruite."

Witkoff a qualifié la fuite de ce rapport de renseignement classifié de trahison lors d'une interview sur Fox News, que Trump a ensuite partagée sur son réseau social Truth.

Trump dénonce les "fake news"

Le président Trump a attaqué sur les réseaux sociaux les médias ayant rapporté ces évaluations du renseignement, les qualifiant de "fake news CNN et New York Times défaillant" et les accusant de s'être "associés pour minimiser l'importance de l'une des attaques les plus réussies de l'histoire".

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé à CNN l'existence de cette évaluation tout en exprimant le désaccord de l'administration : "Cette évaluation est complètement erronée et était classifiée 'top secret' mais a quand même fuité sur CNN par un perdant anonyme inférieur de la communauté du renseignement."

Évaluations contradictoires sur les dégâts

Selon les sources du renseignement américain, les dommages les plus importants aux trois sites - Ispahan, Natanz et Fordo - ont été causés en surface. Les infrastructures électriques et les installations de conversion d'uranium en matériau métallique pour fabriquer une bombe ont subi des dégâts considérables. Les responsables américains estiment également que l'Iran possède des installations nucléaires secrètes qui n'ont pas été attaquées et restent opérationnelles.

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a confirmé à Fox News que les trois installations nucléaires ont subi des dommages importants, notamment à Natanz où l'une des salles de centrifugeuses d'enrichissement d'uranium a été sérieusement endommagée.

Incertitudes sur le stock d'uranium enrichi

Grossi a souligné qu'aucune inspection n'a eu lieu sur les sites depuis le début du conflit, rendant difficile une évaluation précise des dégâts. Il a notamment mentionné l'incertitude concernant la localisation des 400 kilos d'uranium enrichi à 60%.

Du côté israélien, les évaluations préliminaires suggèrent que l'installation de Natanz a été complètement détruite, tandis que les dommages à Ispahan et Fordo sont encore en cours d'analyse. Les services de sécurité israéliens tentent de déterminer si de l'uranium enrichi a été détruit, estimant qu'au moins une partie se trouvait dans les installations bombardées.