Liban : 32 personnes arrêtées pour espionnage au profit d’Israël contre le Hezbollah

Les autorités libanaises ont arrêté 32 personnes soupçonnées d’avoir fourni à Israël des renseignements sur le Hezbollah, permettant à l’armée israélienne de cibler des cadres du mouvement terroriste chiite pro-iranien, a indiqué jeudi un responsable judiciaire cité par l’AFP.

Selon cette source, qui a requis l’anonymat, six arrestations ont eu lieu avant le cessez-le-feu de novembre, et neuf suspects ont déjà été jugés par le tribunal militaire, tandis que 23 autres restent en détention préventive. Deux des condamnés ont écopé de peines de sept et huit ans de travaux forcés pour avoir transmis à Israël des coordonnées, adresses et noms de responsables du Hezbollah, informations ensuite utilisées pour mener des frappes ciblées.

Le Liban, officiellement en état de guerre avec Israël, punit tout contact avec l’État hébreu de peines pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. Ces nouvelles arrestations interviennent dans un contexte de tensions persistantes au sud du Liban, après plus d’un an de combats entre Israël et le Hezbollah, dont deux mois de guerre ouverte. Malgré la trêve conclue en novembre, les frappes israéliennes se poursuivent contre des positions du groupe, accusé de violer l’accord.

Parmi les personnes arrêtées figure un chanteur religieux proche du Hezbollah, dont le frère a été tué dans une frappe israélienne. Il est soupçonné d’avoir collaboré avec le Mossad en échange d’argent et d’avoir transmis les coordonnées d’un responsable du Hezbollah et de son fils, tués lors d’un bombardement à Beyrouth en avril dernier. Il aurait également révélé les noms de nouveaux dirigeants désignés pour remplacer les chefs éliminés par Israël.

Un autre responsable sécuritaire libanais a précisé qu’Israël cherchait notamment à obtenir des informations sur les véhicules utilisés par les membres du Hezbollah, ainsi que des photographies de bâtiments suspectés d’abriter des dépôts d’armes ou des centres de commandement.

Ces réseaux d’espionnage, selon plusieurs sources judiciaires, auraient été largement recrutés en ligne, profitant de la crise économique profonde que traverse le Liban depuis 2019.

Les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées après l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023. En septembre dernier, une opération israélienne avait paralysé les communications du Hezbollah, avant qu’une frappe aérienne massive ne tue son chef historique Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth.