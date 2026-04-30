Liban : bagarre en direct sur un plateau télévisé sur fond de tensions autour du Hezbollah

Les profondes divisions politiques au Liban autour du Hezbollah et de l’influence iranienne ont éclaté au grand jour jeudi lors d’un incident spectaculaire diffusé en direct à la télévision. Sur le plateau de la chaîne libanaise OTV, un débat entre deux journalistes a dégénéré en altercation physique après un échange particulièrement virulent sur la guerre contre Israël et l’avenir du pays.

Au cœur de la dispute figurait une question centrale de la vie politique libanaise : le Liban doit-il agir comme un État pleinement souverain ou continuer à s’inscrire dans l’"axe de la résistance" dirigé par l’Iran et incarné localement par le Hezbollah.

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L’incident a débuté lorsque le journaliste Tony Boulos, connu pour ses critiques du Hezbollah et son opposition au maintien des armes de l’organisation terroriste, a lancé à son contradicteur Mohammed Yaacoub : "Tu es un agent iranien". Ce dernier, présenté comme proche de la ligne idéologique du Hezbollah, a immédiatement répliqué en accusant son adversaire de "trahison" et de "collaboration avec l’ennemi sioniste".

Quelques instants plus tard, la tension est montée d’un cran lorsque Mohammad Yaacoub s’est levé de son siège et a jeté un verre d’eau en direction de Tony Boulos, avant de tenter de s’en prendre physiquement à lui sous les yeux de la présentatrice, visiblement abasourdie.

La scène a rapidement provoqué de vives réactions au Liban. Le journaliste Georges Haik a pris la défense de Tony Boulos, estimant que cet épisode illustrait l’incapacité des partisans du régime iranien à débattre sereinement. À l’inverse, sur les réseaux sociaux, de nombreux soutiens du Hezbollah ont salué l’attitude de Mohammad Yaacoub, jugeant sa réaction justifiée face à ce qu’ils considèrent comme des positions favorables à Israël.

Cet incident intervient alors que le Liban traverse une période de fortes tensions internes sur son orientation politique. En parallèle, des discussions indirectes entre Israël et le Liban, sous médiation américaine, se poursuivent sans que le Hezbollah ne soit partie prenante officielle. Dans ce contexte, le débat sur la souveraineté libanaise, le désarmement du Hezbollah et la place de l’Iran dans le pays demeure l’un des sujets les plus explosifs de la scène nationale.