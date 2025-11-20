Le Liban redoute une vaste opération militaire israélienne

Les autorités libanaises craignent qu'Israël et les États-Unis ne préparent le terrain pour justifier une opération militaire d'envergure de Tsahal au Liban dans un avenir proche, selon des informations diffusées mercredi soir par la chaîne israélienne Kan, citant une source occidentale à Beyrouth.

Les Libanais estiment que la justification avancée reposerait sur l'accusation selon laquelle l'armée libanaise ne remplit pas sa mission et traîne les pieds dans la mise en œuvre du plan de désarmement du Hezbollah et des organisations terroristes palestiniennes.

Ces derniers jours, les États-Unis ont annulé de manière exceptionnelle la visite prévue du commandant de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, en raison d'une rhétorique belliqueuse adoptée par l'armée libanaise envers Israël. Cette annulation a provoqué un choc à Beyrouth, Washington étant l'un des principaux soutiens financiers et militaires de l'armée libanaise.

Selon la même source, les responsables de la sécurité israélienne estiment que les frappes récentes contre le Hezbollah ne suffisent pas et qu'une action plus large sera nécessaire. Israël constate que l'organisation terroriste parvient à reconstituer ses capacités militaires, ce qui pourrait contraindre Tsahal à frapper des zones jusqu'ici épargnées. Sans cela, la reconstitution des capacités du Hezbollah risquerait de se transformer en menace directe pour Israël.