Liban : des documents révèlent un plan Iran–Hezbollah pour renforcer la présence du Hamas

Des documents internes du Hamas, découverts dans la bande de Gaza, mettent en lumière une coordination étroite entre l’organisation terroriste palestinienne, le Hezbollah et l’Iran pour étendre les activités du Hamas sur le territoire libanais, a révélé la porte-parole arabophone de Tsahal. Selon ces éléments, le Hezbollah aurait autorisé l’implantation du Hamas dans plusieurs zones du Liban, sans l’aval des autorités de Beyrouth.

Ces documents détaillent un projet structuré, mené en coopération directe avec le Hezbollah et sous l’impulsion du régime iranien. Une réunion entre hauts responsables des deux organisations, en présence de Saeed Izadi, ancien chef du corps palestinien de la Force al-Qods, aurait permis d’en finaliser les contours. L’objectif : renforcer la présence militaire du Hamas au Liban et en faire un levier supplémentaire face à Israël.

Dans ce cadre, le Hezbollah se serait engagé à fournir un soutien logistique et financier, facilitant notamment le stockage et le transport d’équipements dans les zones ciblées. Les documents évoquent également des projets d’acquisition d’armements avancés, de renforcement des effectifs de la branche armée du Hamas et de développement de ses capacités balistiques et d’artillerie.

Les responsables du Hamas décrivent ces initiatives comme des « opportunités », estimant que le territoire libanais pourrait servir de base opérationnelle en cas de confrontation avec Israël. Il aurait également été convenu de transférer des commandants depuis Gaza vers le Liban afin d’encadrer cette montée en puissance.

Ces révélations soulignent, selon l’armée israélienne, l’enracinement progressif du Hamas au Liban sous l’égide du Hezbollah et avec le soutien de l’Iran. Elles mettent également en évidence le rôle de la Force al-Qods dans la structuration de cette présence, opérant en coulisses pour établir une infrastructure militaire sur le sol libanais.