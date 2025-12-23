Liban : disparition mystérieuse d’un ancien responsable de la sécurité lié à l’affaire Ron Arad

Les autorités libanaises enquêtent sur la disparition récente d’un ancien officier de la Sûreté générale, dont la famille est liée à l’un des épisodes les plus sensibles du conflit israélo-libanais : la capture du navigateur israélien Ron Arad en 1986.

Selon une source judiciaire libanaise citée par l’AFP, Ahmad Shukr, officier retraité de la Sûreté générale, a disparu il y a environ une semaine dans des circonstances encore floues. Les premières investigations indiquent qu’il aurait été attiré hors de son village natal de Nabi Chit, dans la Békaa, vers une zone proche de Zahlé, où toute trace de lui s’est ensuite perdue.

Une source proche de la famille affirme qu’Ahmad Shukr est le frère de Hassan Shukr, combattant impliqué dans le groupe ayant capturé Ron Arad après que l’avion de ce dernier a été abattu au-dessus du sud du Liban le 16 octobre 1986. Ron Arad, alors navigateur de l’armée de l’air israélienne, aurait d’abord été détenu par le mouvement chiite Amal. Il est aujourd’hui présumé mort, ses restes n’ayant jamais été restitués à Israël.

Toujours selon les éléments de l’enquête, Ahmad Shukr aurait été approché par deux ressortissants suédois arrivés au Liban peu avant sa disparition. L’un d’eux aurait quitté le pays le jour même des faits. Les enquêteurs n’excluent ni un enlèvement ni un transfert hors du Liban, voire une élimination ciblée, possiblement liée aux services israéliens, sans qu’aucune preuve ne soit à ce stade établie.

Ahmad Shukr serait également parent de Fouad Shukr, haut responsable militaire du Hezbollah, tué par Israël l’an dernier, ajoutant une dimension hautement sensible à cette affaire.