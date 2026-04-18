Liban : Israël instaure une "ligne jaune" comme à Gaza

L’armée israélienne a établi une « ligne jaune » de démarcation dans le sud de Liban, reprenant un dispositif déjà appliqué dans la bande de Gaza, afin de créer une zone militaire sous contrôle strict et empêcher toute reconstitution des capacités du Hezbollah, selon des informations concordantes de sources militaires.

Ce système repose sur une ligne de séparation au-delà de laquelle les civils ne peuvent pas revenir, transformant de facto les zones concernées en espaces militaires fermés. Dans le cas libanais, ce dispositif s’appliquerait à plusieurs dizaines de villages situés dans le sud du pays, dont les habitants, déplacés par les combats, restent interdits de retour.

Inspirée du modèle mis en place à Gaza, la « ligne jaune » permet à l’armée israélienne de conserver une liberté d’action opérationnelle dans ces secteurs, y compris dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur. À Gaza, cette ligne marque une zone sous contrôle militaire, souvent assimilée à une zone tampon, où toute présence civile est proscrite et où l’armée maintient une présence active.

Cette stratégie intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur entre Israël et le Liban, après plusieurs semaines de conflit.

Sur le plan militaire, Israël entend ainsi sécuriser durablement sa frontière nord en empêchant toute infiltration ou réorganisation des groupes terroristes armés.