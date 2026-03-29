Liban : l’ambassadeur iranien ne partira pas malgré un ordre d’expulsion

La crise diplomatique entre Beyrouth et Téhéran s’intensifie après l’annonce du refus de l’ambassadeur iranien de quitter le Liban, en dépit d’un ordre officiel d’expulsion. Selon une source diplomatique iranienne citée par l’AFP, Mohammad Reza Raeuf Sheibani « ne quittera pas le Liban », invoquant un soutien politique local déterminant.

D’après cette même source, cette décision s’inscrit dans la volonté du président du Parlement libanais, Nabih Berri, ainsi que du Hezbollah, allié de longue date de Téhéran. Tous deux s’opposent fermement à l’expulsion du diplomate, accusé par certaines autorités libanaises d’ingérence dans les affaires internes du pays.

L’ordre d’expulsion, assorti d’un ultimatum fixé à dimanche, visait à marquer une ligne rouge face à ce que Beyrouth considère comme une influence croissante de l’Iran sur la scène politique et sécuritaire libanaise. Mais cette décision se heurte désormais à des divisions internes, révélant les équilibres fragiles du pouvoir libanais.

Le Hezbollah avait rapidement réagi en appelant les autorités à revenir sur cette mesure, dénonçant une décision jugée injustifiée et politiquement motivée. Ce soutien public renforce la position de l’ambassadeur iranien et complique davantage l’application de la décision officielle.