Liban : la Banque centrale veut récupérer des fonds détournés pour restaurer la liquidité

La Banque du Liban entend engager une offensive judiciaire afin de récupérer des fonds publics détournés, dans l’objectif de renforcer sa liquidité et de restaurer la confiance des déposants, a annoncé son nouveau gouverneur, Karim Souaid. Cette démarche marque une nouvelle étape dans la tentative de redressement d’un système financier profondément fragilisé depuis la crise de 2019.

S’exprimant devant la presse, Souaid a indiqué que la banque centrale avait déposé une plainte pénale visant au moins un ancien haut responsable de l’institution, ainsi qu’un ancien banquier et un avocat, soupçonnés d’enrichissement illicite par l’utilisation abusive de fonds publics. Selon lui, les opérations incriminées auraient transité par quatre sociétés écrans offshore enregistrées aux îles Caïmans.

Sans citer nommément l’ancien gouverneur Riad Salamé, dont le mandat de trente ans s’est achevé dans la controverse, Souaid a précisé que la Banque du Liban se constituerait partie civile dans l’enquête de l’État visant notamment la société Forry Associates, soupçonnée d’avoir perçu des commissions auprès de banques commerciales avant de transférer les fonds à l’étranger. Cette société est contrôlée par Raja Salamé, frère de l’ancien gouverneur. Les deux hommes contestent toute implication.

Les autorités judiciaires de plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et la Suisse, enquêtent depuis plusieurs années sur des soupçons de détournement portant sur des centaines de millions de dollars. Karim Souaid a annoncé qu’il se rendrait prochainement en France afin d’échanger des informations sensibles avec les enquêteurs.

« Notre mission est de poursuivre les personnes et entités impliquées, d’obtenir leur condamnation et de saisir leurs avoirs mobiliers et immobiliers, afin de garantir la liquidité au profit des ayants droit, en premier lieu les déposants », a-t-il déclaré.

Une source proche du dossier affirme que de nouveaux éléments probants, internes et externes, ont conduit la banque centrale à accélérer cette démarche, laissant entendre que plusieurs acteurs auraient participé au dispositif présumé de détournement.