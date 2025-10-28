Liban : la France derrière la décision de la FINUL d'abattre un drone de surveillance israélien, selon Le Figaro

Selon une source diplomatique citée lundi par Le Figaro, la France est directement responsable de la décision d'abattre un drone israélien de surveillance qui survolait la frontière israélo-libanaise dimanche. Les soldats de la paix impliqués dans l'incident appartenaient au contingent français de la FINUL, un fait inhabituel puisqu'il est rare que des Casques bleus ouvrent le feu sur un drone israélien.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) affirme que le drone israélien s'était approché d'une patrouille avant de "larguer une grenade", suivi d'un char israélien qui aurait "tiré un coup de feu" en direction des soldats de la paix. La FINUL évoque également un incident similaire survenu plus tôt dans la journée au même endroit, où "un drone israélien a survolé la patrouille de la FINUL de manière agressive".

Pour la FINUL, ces événements constituent une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que de la souveraineté libanaise.

L'armée israélienne conteste catégoriquement cette version des faits. Le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de Tsahal, a précisé que le drone effectuait "une mission de collecte d'informations et de reconnaissance de routine".

Selon Tsahal, "les forces de la FINUL, présentes à proximité du site, ont délibérément tiré sur le drone alors qu'il ne représentait aucune menace pour elles". Adraee a confirmé que des soldats israéliens avaient ensuite lancé une grenade à main sur la zone où le drone avait été abattu, tout en niant catégoriquement que des tirs aient été dirigés vers les Casques bleus.

L'incident fait l'objet d'une enquête approfondie via les canaux de liaison militaire entre Tsahal et la FINUL.