Liban : le chef du Parlement appelle à un "dialogue calme" sur le désarmement du Hezbollah

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a appelé dimanche à un « dialogue national calme et consensuel » pour aborder la question sensible du désarmement du Hezbollah, tout en critiquant la pression exercée par les États-Unis pour accélérer le processus.

Berri, allié de longue date du mouvement chiite pro-iranien, s’exprimait lors d’une cérémonie commémorant la disparition de l’imam Moussa al-Sadr. « Nous sommes ouverts à discuter du sort de ces armes, que les Libanais considèrent comme honorables, mais dans le cadre d’un dialogue apaisé », a-t-il déclaré, estimant que cette approche correspond à la ligne du président Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam.

Selon les autorités libanaises, l’armée doit présenter prochainement un plan visant à désarmer le Hezbollah d’ici la fin de l’année, en application d’une proposition portée par l’envoyé américain Tom Barrack et déjà soutenue par le président et la majorité du gouvernement. Washington a averti Beyrouth qu’Israël n’entamerait aucun retrait de ses positions stratégiques dans le sud du pays sans garanties concrètes sur le désarmement.

Le chef du Hezbollah Naim Qassem, a refusé d’entrer dans ce débat tant que Tsahal occupe cinq collines frontalières et poursuit ses frappes quasi quotidiennes au Liban. De son côté, Israël accuse le mouvement terroriste de chercher à reconstituer ses capacités militaires dans le sud du pays. Berri a dénoncé des propositions américaines allant « au-delà du principe de restriction des armes » et a fustigé les frappes israéliennes répétées sur le territoire libanais.