Liban : le Conseil de sécurité de l’ONU appelé à voter sur l’avenir de la FINUL

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer dans les prochaines heures sur un projet de résolution rédigé par la France concernant l’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Déployée depuis 1978 pour séparer Israël et le Liban, la force de maintien de la paix pourrait voir son mandat prolongé d’un an, jusqu’au 31 août 2026, tout en amorçant un processus progressif de retrait.

Selon le texte consulté par l’AFP, le Conseil exprimerait "son intention de travailler à un retrait de la FINUL, dans le but de faire de l’armée libanaise le seul garant de la sécurité dans le sud du pays". Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la trêve conclue récemment entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Dans le cadre de cet accord, l’armée libanaise a commencé à se déployer massivement dans le sud du pays afin de démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah, une tâche hautement délicate. Début août, le gouvernement libanais a d’ailleurs chargé l’état-major de présenter d’ici la fin de l’année un plan pour le désarmement progressif de l’organisation terroriste chiite. Le Hezbollah, cependant, s’oppose fermement à ce processus.

La résolution prévoit également de condamner les incidents ayant visé les positions et forces de la FINUL, ayant fait plusieurs blessés parmi les Casques bleus. Bien qu’Israël ne soit pas explicitement cité, ces attaques concernent notamment des frappes israéliennes récentes sur des positions onusiennes dans le sud du Liban.

Si le texte bénéficie d’un large soutien, son adoption reste incertaine en raison des hésitations de Washington, membre permanent du Conseil doté d’un droit de veto. Les États-Unis n’ont pas encore indiqué s’ils approuveraient la formulation finale, un porte-parole du département d’État ayant refusé de commenter les délibérations en cours.

Pour l’ONU, un retrait précipité de la FINUL serait risqué. Un haut responsable onusien a rappelé que la mission joue un rôle "essentiel de stabilité" dans la région, soulignant qu’elle a permis le déploiement de 8 300 soldats libanais sur 120 sites stratégiques, tout en leur fournissant un appui logistique, financier et opérationnel.

Le vote intervient alors que la tension reste vive le long de la "ligne bleue" entre Israël et le Liban, et que l’avenir de la FINUL pourrait redéfinir l’équilibre sécuritaire dans le sud du pays.