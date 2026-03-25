Liban : Le missile iranien n’était pas destiné au territoire libanais, selon l’armée

L’armée libanaise a assuré que le missile iranien qui a explosé au-dessus du Liban mardi n’était pas destiné au pays, dissipant les craintes d’une frappe directe sur son territoire. Dans un communiqué publié sur X, les Forces armées libanaises (LAF) indiquent qu’une analyse des débris retrouvés a permis d’identifier un missile balistique guidé de type Qader-110, de fabrication iranienne, mesurant environ 16 mètres et doté d’une portée estimée à 2 000 kilomètres. L’engin contenait également plusieurs sous-munitions de petite taille.

Selon l’armée, l’explosion s’est produite à haute altitude, ce qui suggère que la cible visée se situait en dehors du territoire libanais. Les autorités militaires précisent toutefois ne pas être en mesure de déterminer si le missile a été intercepté en vol ou s’il a subi une défaillance technique.

Deux sources libanaises ont par ailleurs confié à l'agence Reuters que le missile aurait été neutralisé par un « navire militaire étranger », une formulation qui semble faire référence aux États-Unis, présents en Méditerranée orientale. Cette hypothèse n’a pas été officiellement confirmée.