Liban : le principal bloc chrétien exige le désarmement du Hezbollah

Le climat politique libanais s’est encore tendu ce week-end après que Samir Geagea, chef des Forces libanaises et dirigeant du principal bloc chrétien au Parlement, a appelé le Hezbollah à remettre ses armes à l’État. Cette déclaration intervient alors que l’armée libanaise prépare la mise en œuvre d’un plan de désarmement du mouvement terroriste chiite d’ici la fin de l’année, conformément à une décision du gouvernement.

Lors d’un discours très offensif, Geagea a estimé que l’arsenal militaire du Hezbollah n’avait "aucun impact" contre Israël, tout en affirmant qu’il avait surtout apporté "destruction, ruine, déplacements et nouvelle occupation". Pour lui, "le chemin le plus court vers la fin de l’occupation et de l’agression israélienne passe par la construction d’un véritable État… et il ne peut y avoir d’État tant que des armes illégales circulent".

Le dirigeant chrétien a mis en garde contre le risque d’une nouvelle guerre civile si le Hezbollah refuse de se soumettre à l’autorité de l’État. "Votre guerre contre Israël a été perdue et dévastatrice… Une guerre civile serait encore plus désastreuse et pourrait tout vous faire perdre", a-t-il averti, exhortant le parti pro-iranien à faire "le choix courageux de passer de l’illégalité à la légitimité".

Cette sortie intervient dans un contexte de fragilisation du Hezbollah, dont la structure militaire a été lourdement touchée au cours de l’année écoulée. Deux mois de combats ouverts avec Israël ont décimé une partie de son commandement et détruit une portion significative de son arsenal.

Le gouvernement libanais a récemment chargé l’armée d’élaborer un plan de désarmement du Hezbollah d’ici fin 2025. Vendredi, le Conseil des ministres a salué une proposition militaire allant dans ce sens, mais aucune date précise n’a encore été fixée pour son application. De son côté, Naim Qassem, secrétaire général du Hezbollah, a fermement rejeté ce projet et assuré que le mouvement ne renoncerait pas à ses armes.