Liban : les funérailles d'Hassan Nasrallah auront lieu le 23 février, soit cinq mois après son assassinat

L'actuel secrétaire général du Hezbollah a annoncé dimanche que les funérailles d'Hassan Nasrallah, son prédécesseur, et de Hashem Safi al-Din, brièvement nommé pour lui succéder, se tiendront le 23 février prochain, près de cinq mois après leur élimination par Israël.

Dans une déclaration détaillée, Naim Qassem a confirmé que Safi al-Din, successeur éphémère de Nasrallah, avait été tué alors qu'il venait d'accéder au poste de secrétaire général, son assassinat survenant juste avant l'annonce officielle de sa nomination.

Les deux dirigeants seront honorés lors d'une cérémonie commune, mais inhumés dans dans lieux différents : Nasrallah sera enterré dans la zone aéroportuaire de Dahiya, tandis que Safi al-Din sera inhumé dans son village natal de Deir Qanun.

Le 27 septembre, l'opération "Nouvel ordre" lancée par Israël au Liban a conduit à l'élimination de Nasrallah, chef historique du Hezbollah pendant près de trois décennies, ainsi que d'Ali Karki, commandant du front sud. Une semaine plus tard, le 4 octobre, une frappe dans le quartier de Dahiya visant un quartier général clandestin a causé la mort de Safi al-Din et de plus de 25 cadres de l'organisation, dont plusieurs responsables clés du renseignement.

Naim Qassem a justifié le délai inhabituel entre les décès et les funérailles par les "conditions difficiles" dans lesquelles Nasrallah a été tué, empêchant l'organisation de lui rendre immédiatement "les honneurs appropriés à son rang".