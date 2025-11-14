Liban : sous pression américaine, Beyrouth durcit les règles sur les transferts d’argent

Le Liban a annoncé un renforcement immédiat des contrôles imposés aux sociétés de transfert de fonds et aux bureaux de change, alors que Washington accentue sa pression pour assécher les financements du Hezbollah et encadrer une économie largement tournée vers les transactions en liquide.

Cette décision intervient quelques jours après la visite d’un haut responsable américain, déterminé à couper les flux financiers iraniens vers le mouvement chiite. Le département du Trésor américain avait récemment affirmé que les Gardiens de la révolution avaient transféré plus d’un milliard de dollars au Hezbollah cette année, principalement par l’intermédiaire de sociétés de change libanaises.

Affaibli par la récente guerre avec Israël, le Hezbollah fait désormais face à une pression croissante : Beyrouth tente d’accélérer son désarmement, tandis que Washington redoute une reprise ou une extension des opérations israéliennes au Liban.

La Banque centrale libanaise a présenté ces mesures comme une étape clé pour sortir du « grey list » du Groupe d’action financière (GAFI), où le pays avait été inscrit en octobre dernier. Dans un communiqué, elle indique avoir lancé « une première série de mesures préventives visant à renforcer l’environnement de conformité du secteur financier ».

Dès le 1er décembre, toutes les institutions financières non bancaires — sociétés de transfert, bureaux de change et entreprises manipulant des devises — devront collecter des données complètes sur leurs clients et transactions dès 1.000 dollars, et en informer la Banque centrale. Aucun transfert ne pourra être effectué sans vérification préalable des informations requises.

Ces mesures visent à s’aligner sur les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’usage abusif du système financier autorisé pour des opérations suspectes.