Liban : surprise après l’inscription d’hôpitaux sur une liste antiterroriste du Koweït

Le ministère libanais de la Santé a exprimé sa surprise après la décision du Koweït d’inscrire plusieurs hôpitaux privés du Liban sur une liste liée à la lutte contre le terrorisme. Les autorités libanaises ont annoncé vouloir demander des clarifications officielles auprès du Koweït.

Dans une circulaire, le ministère koweïtien des Affaires étrangères indique avoir classé huit établissements hospitaliers dans le cadre de réglementations relatives à la « lutte contre le terrorisme ». Le document ne mentionne toutefois pas explicitement le Hezbollah, bien que les hôpitaux concernés soient situés dans le sud et l’est du Liban ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, des zones considérées comme des bastions du mouvement chiite pro-iranien.

Le ministère libanais de la Santé affirme avoir reçu cette annonce « avec une grande surprise », précisant n’avoir été informé au préalable par aucune autorité koweïtienne. Dans un communiqué, il souligne que les hôpitaux cités sont légalement enregistrés auprès du syndicat des hôpitaux privés et qu’ils assurent des soins « à tous les Libanais sans distinction ».

Les autorités libanaises qualifient ces établissements de « composante essentielle du système de santé libanais » et annoncent leur intention de contacter les instances concernées afin de « présenter les faits exacts » et de « protéger le secteur de la santé ».

Parmi les hôpitaux visés figurent deux établissements situés dans la banlieue sud de Beyrouth, une zone lourdement bombardée par Israël durant le conflit avec le Hezbollah, qui s’est largement achevé avec un cessez-le-feu en novembre 2024. La liste comprend également l’hôpital Salah Ghandour, à Bint Jbeil, géré par le Comité de santé islamique, affilié au Hezbollah. Cet hôpital et ses environs avaient été touchés lors des combats en 2024.

Début février, le ministère libanais avait déjà dénoncé ce qu’il qualifiait de menaces visant des hôpitaux du sud du pays, après des informations faisant état de tracts israéliens accusant le Hezbollah d’utiliser certaines installations médicales à des fins militaires.