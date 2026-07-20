Liban : Tsahal assiège une quarantaine de terroristes du Hezbollah

Les forces de Tsahal ont assiégé une quarantaine de terroristes du Hezbollah retranchés dans un vaste réseau de tunnels sous la crête d'Ali Taher, dans le sud du Liban, l'un des principaux foyers d'affrontements entre l'armée israélienne et le mouvement chiite.

D'après les évaluations des services de sécurité israéliens, les soldats contrôlent les différentes entrées et sorties du complexe souterrain, empêchant les terroristes du Hezbollah de quitter les lieux. Les réserves de nourriture et de matériel des hommes retranchés sous terre devraient être épuisées dans les prochains jours.

Face à cette situation, Tsahal se prépare à une éventuelle tentative de sortie ou à une attaque contre ses forces, les terroristes n'ayant, selon l'armée israélienne, que peu d'options pour échapper à l'encerclement.

Les autorités militaires présentent la crête d'Ali Taher comme la zone d'opérations la plus complexe actuellement au Liban.

Selon ces mêmes sources, le Hezbollah y a construit un vaste complexe de bunkers et de tunnels, long de plus d'un kilomètre. Cette infrastructure sert de centre de commandement et de contrôle, tout en abritant des dépôts d'armes et des installations destinées au lancement de roquettes.

Israël a déjà mené plusieurs frappes aériennes contre ce complexe. Toutefois, selon les évaluations militaires israéliennes, l'installation, profondément enfouie sous terre, n'a pas pu être entièrement détruite, ce qui a conduit les forces terrestres à privilégier un siège des différentes issues du réseau de tunnels.