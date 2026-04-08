Liban : Tsahal lance l’opération "Obscurité éternelle" et intensifie ses frappes

Tsahal a annoncé jeudi le lancement d’une opération d’envergure au Liban, baptisée « Obscurité éternelle », tout en précisant que le cessez-le-feu décrété avec l’Iran ne s’applique pas à ce front. Conformément aux directives politiques, l’armée indique avoir suspendu ses frappes contre Téhéran, mais maintient un haut niveau d’alerte, tant en défense qu’en attaque.

Dans ce cadre, l’armée israélienne a mené une frappe coordonnée massive contre les centres de commandement et de contrôle du Hezbollah à travers le Liban. Selon Tsahal, plus de 100 cibles ont été frappées simultanément en moins de dix minutes, notamment à Beyrouth, dans la plaine de la Bekaa et dans le sud du pays. L’opération visait les infrastructures de commandement, les centres opérationnels et les responsables chargés de coordonner les tirs vers Israël.

Le chef d’état-major, Eyal Zamir, a souligné que ces frappes ne constituaient pas une phase finale, mais s’inscrivaient dans une stratégie visant à affaiblir durablement les capacités du Hezbollah. « Nous continuerons à frapper l’organisation et à exploiter chaque opportunité », a-t-il déclaré, affirmant que les opérations se poursuivront tant que la menace persistera.

Selon l’armée de l’air, l’opération a été minutieusement préparée pendant plusieurs semaines. Le choix d’une frappe simultanée sur plusieurs zones visait à empêcher le Hezbollah d’anticiper ou d’adapter ses dispositifs. Une attaque progressive aurait, selon Tsahal, permis à l’organisation d’analyser les méthodes israéliennes et de renforcer ses positions.

En parallèle, Tsahal affirme avoir mené des frappes préventives contre des dizaines de sites de lancement, après avoir identifié des préparatifs d’attaques de missiles par le Hezbollah. Ces actions auraient permis de neutraliser une tentative de tirs vers Israël.

Enfin, Tsahal indique qu’aucun changement n’est apporté, à ce stade, aux consignes du Commandement du front intérieur, alors que la situation reste instable sur l’ensemble des fronts.