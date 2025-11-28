Liban : un touriste israélo-britannique soupçonné d’espionnage libéré après douze jours de détention

Un jeune homme juif, détenteur de la double nationalité israélienne et britannique, a été libéré mercredi soir d’une prison militaire de Beyrouth, où il était détenu depuis douze jours. Arrêté le 15 novembre dans la capitale libanaise, il était suspecté d’espionnage après avoir photographié le bâtiment du ministère libanais de la Défense.

L’homme, religieux et amateur de photographie, était entré au Liban avec son passeport britannique. Son comportement a éveillé les soupçons lorsqu’il a été surpris en train de prendre des clichés du complexe militaire. Une fois appréhendé, son téléphone a révélé de multiples appels vers Israël, renforçant les doutes des autorités qui ont immédiatement écarté l’hypothèse d’un simple touriste.

Transféré dans une prison militaire, il a été détenu dans des conditions particulièrement difficiles, parfois en isolement, aux côtés de criminels libanais et syriens ainsi que de membres du Hezbollah. Durant ses interrogatoires, il a affirmé que la photographie faisait partie de ses habitudes de voyage et qu’il ignorait se trouver face à un site militaire sensible.

Au fil des jours, ses conditions de détention se sont légèrement améliorées grâce à l’intervention de contacts libanais de l’avocat israélien Mordechai Tzivin, spécialiste des dossiers de ressortissants arrêtés à l’étranger, y compris dans des pays ennemis. Le détenu a été transféré dans une aile plus confortable et a pu téléphoner brièvement à ses parents. Un gardien aurait même tenté de lui apporter de la nourriture maison, que le jeune homme n’a toutefois pas pu consommer pour des raisons de cacherout. Afin de ne pas attirer l’attention sur son identité juive, il a dû retirer sa kippa et ses tzitzit.

Malgré les soupçons initiaux, un juge du tribunal militaire de Beyrouth a ordonné sa libération sans condition, estimant qu’il n’existait aucune intention d’espionnage. La décision, jugée exceptionnelle dans un pays largement influencé par le Hezbollah, a été saluée par Tzivin, qui a souligné la capacité du magistrat à se concentrer sur les faits plutôt que sur l’origine ou la religion du détenu.

La libération a néanmoins été retardée par des formalités administratives et les célébrations de la fête de l’Indépendance du Liban. Elle n’a pu intervenir que mercredi soir, mettant fin à un épisode qui aurait pu prendre une tournure beaucoup plus grave, sur fond de tensions régionales et de méfiance persistante envers tout lien supposé avec Israël.