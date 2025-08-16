Libye, Soudan du Sud, Syrie : discussions israéliennes sur un transfert de Palestiniens hors de Gaza (Wall Street Journal)

Articles recommandés -

Selon des informations du Wall Street Journal, Israël mènerait discrètement des discussions avec plusieurs pays afin de favoriser le transfert de centaines de milliers de Palestiniens hors de la bande de Gaza. Des contacts auraient eu lieu avec la Libye, le Soudan du Sud ou encore la Syrie, dans le cadre d’un projet présenté par Israël et les États-Unis sous un angle « humanitaire ».

Cependant, le quotidien américain souligne que ce plan suscite de vives critiques en Europe et dans le monde arabe, où il est jugé "irréaliste" et potentiellement "en violation du droit international".

Toujours selon le Wall Street Journal, l’État hébreu et Washington auraient également fait pression sur l’Égypte pour qu’elle accepte d’accueillir une partie des déplacés dans le Sinaï. Une idée catégoriquement rejetée par Le Caire, qui a longtemps contrôlé Gaza et qui craint une déstabilisation majeure de sa frontière. Les tensions auraient même conduit à des échanges particulièrement houleux entre responsables israéliens et égyptiens.

Ce projet intervient alors que la guerre à Gaza se poursuit, alimentant les débats sur les solutions envisagées par Israël pour « gérer » l’avenir de Gaza.