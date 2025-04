Macron appelle à une reprise immédiate de l'aide à Gaza lors de sa visite en Égypte

Dans le cadre de sa visite en Égypte, le président français Emmanuel Macron s'est rendu mardi au port d'El-Arish, situé à environ 50 kilomètres de Gaza, où il a lancé un appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu dans le territoire.

"Nous ferons tout pour avancer vers un cessez-le-feu"

"Nous ferons tout pour que dans les heures et les jours qui viennent, nous puissions progresser vers un cessez-le-feu", a déclaré le chef de l'État français lors de cette visite symbolique à proximité de la frontière gazaouie. Macron a précisé avoir présenté ces propositions au président américain Donald Trump : "Nous avons discuté avant sa rencontre avec le Premier ministre Netanyahou. Je pense que nous avons réussi à exprimer notre inquiétude croissante face à la situation, et notre conviction que la solution est politique, sachant que le président Trump se rendra dans la région dans quelques semaines." Le président français a insisté sur le fait qu'"on ne peut trouver une solution politique que dans le cadre d'un cessez-le-feu".

Une situation humanitaire "critique"

Lors de sa visite, Macron s'est particulièrement attardé sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. "Depuis le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique, et jamais il n'y a eu une période aussi longue et persistante de blocage de l'aide humanitaire, des médicaments et des soins médicaux pour les personnes les plus vulnérables", a-t-il souligné. Le président a mis l'accent sur le traitement des travailleurs humanitaires à Gaza : "La priorité est de reprendre l'aide humanitaire et de soutenir tous nos travailleurs humanitaires. Le droit international doit protéger nos travailleurs humanitaires, et nous appelons à un cessez-le-feu pour que tout le travail sur la sécurité et une solution politique puisse être mené."

Une tournée diplomatique dans la région

Emmanuel Macron est arrivé en Égypte dimanche et a rencontré lundi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie. Durant sa visite, il s'est également entretenu avec des travailleurs humanitaires et des responsables de la sécurité. L'Élysée avait indiqué la semaine dernière que l'objectif de cette visite était de souligner les préoccupations de Macron concernant la guerre à Gaza.