Mahmoud Abbas limoge son ministre des Finances pour des paiements illégaux à des prisonniers palestiniens

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a démis de ses fonctions son ministre des Finances, Omar Bitar, après la découverte de versements illégaux effectués à des prisonniers palestiniens, rapporte The Times of Israel. Selon deux sources proches du dossier, une enquête interne a révélé que Bitar avait autorisé des paiements via un ancien mécanisme qui calculait les allocations en fonction de la durée de détention, et non sur la base de critères sociaux comme le prévoit désormais le nouveau système.

L’agence officielle Wafa a annoncé lundi qu’Istifan Salameh, ministre de la Planification et de la Coopération internationale, remplaçait Bitar, sans préciser les raisons de ce changement.

Cette décision intervient plusieurs mois après qu’Abbas a signé, en février, un décret abolissant le système controversé dit « pay-to-slay », accusé par Israël, les États-Unis et plusieurs pays arabes et européens de récompenser les auteurs d’attentats contre des Israéliens. Le nouveau dispositif conditionne les aides uniquement à la situation économique des familles.

Selon The Times of Israel, si la plupart des paiements de l’ancien système avaient été interrompus, une minorité de familles de prisonniers continuaient de percevoir leurs allocations. Ce contournement aurait provoqué la colère du président, soucieux de prouver sa volonté de réforme et d’éviter de nouvelles tensions avec ses partenaires internationaux.

Le limogeage d’Omar Bitar s’inscrit ainsi dans une tentative d’Abbas de renforcer la crédibilité de son autorité face aux pressions diplomatiques croissantes.