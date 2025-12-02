Malgré l'accord de cessez-le-feu, le Hezbollah poursuit son réarmement avec l'assentiment du Liban

Depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, Tsahal constate que le Hezbollah tente de se reconstituer et de se renforcer, avec la connaissance et la tolérance du gouvernement libanais. L'armée israélienne a déclaré mardi à N12 que le rythme des tentatives de reconstruction et de réarmement s'intensifie, malgré la pression exercée par Israël pour désarmer l'organisation.

Selon Tsahal, le mécanisme censé faire respecter le cessez-le-feu par le Hezbollah ne remplit pas efficacement sa mission face aux efforts de reconstitution de l'organisation terroriste. Les entraînements, les transferts d'armements et la reconstruction économique du mouvement chiite se poursuivent sans entrave.

Cette montée en puissance intervient alors que le Hezbollah a subi des coups sévères. Dimanche dernier, l'aviation israélienne, guidée par les renseignements militaires, a éliminé à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, Ali Tabatabai, chef d'état-major du Hezbollah. Cette frappe a considérablement accru les tensions et les craintes d'une escalade dans la région.

Face au renforcement du Hezbollah, Tsahal poursuit ses opérations pour empêcher la reconstitution de l'organisation. Jeudi dernier encore, des cibles terroristes ont été frappées, notamment des positions militaires et des sites de lancement stockant du matériel de combat.

La chaîne saoudienne Al Hadath a rapporté lundi que l'émissaire américain au Liban, Tom Barrack, aurait transmis un message au gouvernement irakien : toute implication de milices pro-iraniennes dans les combats entraînerait une riposte israélienne contre l'Irak. Barrack aurait mis en garde contre "une action israélienne imminente au Liban", soulignant qu'elle se poursuivrait jusqu'au désarmement complet du Hezbollah.

Selon le Wall Street Journal, l'Iran a transféré des centaines de millions de dollars au Hezbollah au cours de l'année écoulée, contournant les sanctions grâce à diverses entreprises basées à Dubaï. Les fonds étaient déposés chez un intermédiaire à Dubaï puis immédiatement retirés par un correspondant au Liban.

Des sources affirment que le Hezbollah a "désespérément besoin" de liquidités pour reconstruire l'organisation et réarmer ses combattants après la guerre avec Israël. Ses réseaux de contrebande via la Syrie ont été perturbés suite à la chute du régime Assad, forçant l'Iran et le Hezbollah à s'appuyer davantage sur des alternatives comme Dubaï, que Téhéran utilise depuis longtemps pour blanchir de l'argent et contourner les sanctions.