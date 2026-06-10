Malgré les frappes américaines, Trump reste convaincu qu’un accord avec l’Iran est proche

Malgré les frappes américaines menées dans la nuit contre plusieurs infrastructures militaires iraniennes, le président Donald Trump reste persuadé qu’un accord avec Téhéran pourrait être conclu prochainement.

Selon un haut responsable de l’administration cité par Politico, les opérations militaires lancées par Washington en représailles à la destruction d’un hélicoptère Apache américain près du détroit d’Ormuz n’ont pas modifié l’état des négociations.

« Rien n’a changé concernant l’accord. Nous sommes toujours proches d’un compromis », a assuré cette source sous couvert d’anonymat.

Les bombardements américains ont été ordonnés après qu’une attaque iranienne a provoqué la destruction d’un hélicoptère Apache américain au cours du week-end.

L’US CENTCOM a mené plusieurs vagues de frappes contre des systèmes de défense aérienne, des radars et des installations militaires iraniennes.

Washington insiste sur le caractère « proportionné » de sa réponse et souligne que ces opérations relevaient de la légitime défense.

Selon la Maison Blanche, les opérations militaires et les négociations diplomatiques suivent des trajectoires séparées.

« Il y a un volet militaire et un volet diplomatique. Un hélicoptère a été abattu, nous devons répondre. Mais dans le même temps, un accord continue d’être négocié. Les deux peuvent se dérouler simultanément », a expliqué le responsable américain.

L’administration Trump estime avoir atteint ses principaux objectifs militaires et souhaite désormais concentrer ses efforts sur la conclusion d’un accord politique plus large avec Téhéran.

Cette déclaration intervient alors que le vice-président JD Vance a lui aussi affirmé ces derniers jours que les États-Unis étaient « très proches » d’un accord sur le programme nucléaire iranien.

Après avoir évoqué lundi la possibilité d'un accord « dans les deux ou trois prochains jours », JD Vance a toutefois nuancé son propos mardi, estimant qu’un compromis pourrait être conclu « la semaine prochaine ou dans plusieurs mois ».

La Maison Blanche continue néanmoins d’afficher sa confiance dans l’issue des négociations.

Le responsable cité par Politico a également minimisé les informations faisant état de tensions croissantes entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Selon plusieurs médias américains, le président aurait récemment demandé à Israël de limiter ses opérations contre l’Iran à des actions strictement défensives afin de préserver les efforts diplomatiques en cours.

La source affirme toutefois que les divergences stratégiques entre Washington et Jérusalem ne remettent pas en cause la relation entre les deux dirigeants.

« Le président comprend qu’Israël et les États-Unis n’ont pas exactement les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes sécuritaires dans la région », a-t-elle déclaré, ajoutant que plus Israël serait attaqué, plus l’implication américaine pourrait être amenée à croître.