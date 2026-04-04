Malgré les frappes, Téhéran reconstitue ses capacités et brouille l’évaluation des dégâts (NYT)

Malgré des semaines de frappes aériennes intensives menées par les États-Unis et Israël, l’Iran parvient à préserver une partie significative de ses capacités militaires, en particulier dans le domaine balistique. Selon un rapport du New York Times fondé sur des évaluations du renseignement américain, Téhéran a développé des stratégies efficaces pour contourner les destructions revendiquées par Washington.

Si le Pentagone affirme avoir frappé plus de 11 000 cibles en cinq semaines et provoqué une chute marquée du rythme des tirs, ces données sont désormais nuancées par plusieurs agences de renseignement. Sur le terrain, les forces iraniennes réussiraient à restaurer rapidement des lanceurs de missiles enfouis dans des bunkers bombardés, parfois en quelques heures seulement, permettant une reprise rapide des capacités de tir.

Les analystes s’inquiètent notamment du recours massif de l’Iran à des cibles factices destinées à tromper les frappes ennemies. De nombreux sites visés pourraient ainsi n’avoir abrité que des installations simulées, compliquant considérablement l’évaluation des dommages réellement infligés au programme balistique. Cette stratégie de dissimulation, combinée à l’utilisation de bunkers profonds et de réseaux souterrains, permettrait à Téhéran de conserver un arsenal opérationnel plus important que ne le laissent penser les bilans initiaux.

Selon les services de renseignement américains, cette résilience s’inscrit dans une logique stratégique claire : maintenir une capacité de frappe crédible afin de peser sur d’éventuelles négociations, tout en assurant la pérennité du régime comme acteur régional majeur. La baisse apparente des tirs pourrait ainsi relever d’un choix tactique visant à préserver les stocks plutôt que d’un affaiblissement durable.

En dépit de la supériorité aérienne revendiquée par Washington et Israël, l’Iran démontre une capacité d’adaptation notable dans un conflit de haute intensité, entretenant l’incertitude sur l’issue de la guerre et sur l’équilibre stratégique au Moyen-Orient.