Malgré ses promesses, l’Autorité palestinienne continue d’enseigner l’antisémitisme dans ses écoles

Une nouvelle étude d’IMPACT-SE, publiée mercredi, révèle que l’Autorité palestinienne (AP) n’a apporté aucune modification à ses manuels scolaires, malgré les engagements pris auprès des États-Unis et de l’Union européenne pour réformer les contenus incitant à la haine et à la violence. Il s’agit de la première analyse complète menée depuis quatre ans sur les manuels utilisés dans les territoires palestiniens.

Selon le rapport, les manuels de l’année scolaire 2025-2026 continuent de présenter les Juifs sous un jour profondément négatif, les décrivant comme manipulateurs, corrompus ou ennemis de l’islam. Certains passages reprennent des codes associés aux théories du complot, notamment l’idée d’une domination juive mondiale sur les médias et la finance.

L’étude cite par exemple un manuel d’histoire de 11ᵉ année montrant une illustration antisémite représentant le monde tenu par deux bras : l’un portant le drapeau américain, l’autre le drapeau israélien, sous le terme « colonialisme culturel ». Dans un manuel d’éducation islamique, des versets coraniques sont utilisés pour enseigner que les « Enfants d’Israël » seraient voués à la corruption et à la destruction.

Les cartes présentes dans les manuels ne mentionnent jamais Israël. Entre le Jourdain et la mer, seule « la Palestine » apparaît, y compris dans les livres de géographie et d’instruction civique. Israël y est systématiquement désigné comme « l’entité sioniste » ou « l’occupant sioniste ».

Les incitations au terrorisme persistent également : Dalal al-Mughrabi, responsable du massacre de la route côtière en 1978, est glorifiée dans un texte de dix pages destiné aux élèves de cinquième. Un manuel d’histoire de 11ᵉ année (équivalent de la classe de Première en France (élèves de 16 à 17 ans) présente également l’attentat des Jeux olympiques de Munich en 1972 comme un « acte légitime de lutte ».

Au total, 290 manuels et 71 guides pédagogiques ont été examinés, couvrant toutes les matières enseignées dans les écoles de l’AP et utilisées également par l’UNRWA en Cisjordanie et à Gaza.