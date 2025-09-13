Marco Rubio attendu en Israël pour réaffirmer le soutien américain

Articles recommandés -

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, se rendra ce samedi en Israël pour réaffirmer le soutien de Washington à son allié, malgré les tensions provoquées par la frappe israélienne à Doha qui a visé des dirigeants du Hamas, a indiqué le département d’État. Cette visite intervient alors que la France prépare un sommet onusien le 22 septembre au cours duquel plusieurs pays occidentaux, dont Paris, envisagent de reconnaître un État palestinien centré sur la Judée-Samarie.

Marco Rubio rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d’autres responsables israéliens afin de réaffirmer l’opposition américaine à toute reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, que Washington estime être une récompense au terrorisme du Hamas. Il discutera également des objectifs opérationnels israéliens liés à l’opération “Chars de Gideon II”, visant la prise de contrôle de Gaza-Ville.

Le secrétaire d’État doit aussi rencontrer des familles d’otages pour leur assurer que leur libération reste une priorité absolue pour les États-Unis. Selon le porte-parole du département d’État, il insistera sur l’objectif partagé de ne jamais permettre au Hamas de gouverner à nouveau Gaza. En parallèle, le président Donald Trump et son envoyé spécial Steve Witkoff ont dîné vendredi soir à New York avec le Premier ministre qatari, quelques jours après avoir exprimé son regret de ne pas avoir été informé plus tôt de la frappe israélienne. Selon Trump, l’avertissement israélien est arrivé trop tard pour empêcher l’opération. Cette visite intervient alors que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont appelé à un arrêt immédiat de l’offensive israélienne à Gaza-Ville.